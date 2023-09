Dinamo ima velike šanse u Konferencijskoj: Jedni su od glavnih favorita za trofej

Dinamo će i ove sezone igrati Europu. Bilo je to poznato već nakon uzvrata u Astani u 2. pretkolu Lige prvaka. Sanjala se Liga prvaka, ali na kraju realnost je Konferencijska liga.

Na Maksimir su proteklih godina, u grupnim fazama europskih natjecanja, dolazili Manchester City, Šahtar, Atalanta, moskovski CSKA, Chelsea, Milan… A sad će kosovski Ballkani, češka Viktoria Plzen i kazahstanska Astana.

Igranje u Konferencijskoj ligi, jasno, Dinamu donosi puno manju financijsku injekciju nego što su se u Maksimiru nadali. Ipak, nije ni Konferencijska loša pogotovo kada znamo da nijedan HNL neće dobiti takve novce.

Prema Optinom modelu, ‘modri’ imaju čak 80% šansi da će igrati osminu finala, a ‘solidnih’ 39% za četvrtfinale Konferencijske lige. Prema istom modelu, Dinamo je osmi favorit za osvajanje natjecanja.

A #ConferenceLeague draw to top it off! Which teams were (un)lucky?

👍 Dinamo Zagreb & Lille with a very good draw

👎 Once again a Dutch team at the bottom! AZ draws Aston Villa + the 3rd best teams from Pot 3 and 4.

👎 Club Brugge/Bodo with unlucky Pot 3/4 draws as well pic.twitter.com/gUoD3So8CQ

— Nils Mackay (@NilsMackay) September 1, 2023