DINAMO IMA SVE ŠTO JE HTIO! Plave najviše namučila jedna stvar, a nije ciparski ‘pakao’

Autor: I.K.

Dinamo je na Cipru s 1:0 protiv domaće Omonije osigurao novi korak u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Zagrebački Plavi su s ukupnih 3:0 izborili treće pretkolo u kojem će protivnik biti Legia iz Varšave, s prvom utakmicom iduće srijede na Maksimiru i uzvratom tjedan kasnije u Poljskoj.

Bila je to utakmica u kojoj su Plavi došli do svojeg cilja. Proslavili su drugu pobjedu protiv Ciprana i sada mogu gledati dalje, prema borbi za završno kolo kvalifikacija za elitno klupsko europsko nogometno natjecanje.

S obzirom na to, trener Damir Krznar bio je sretan nakon utakmice na Cipru.

Pravi pristup i izvedba Dinama

U reakciji na pobjedu koju je donijela službena klupska stranica, trener Plavih istaknuo je da je njegova momčad imala odgovor na sve, pa i na glavni problem na ovom gostovanju. To nije bila vrućina na Cipru, već nešto drugo.

‘Bila je to iznimno teška utakmica, a najveći suparnik bio nam je – teren. Bio je iznimno težak za kontrolirati loptu. Trebate dva, tri dodira da biste je iskontrolirali i predali dalje, a tu onda pate naša brzina i tranzicija. Stoga je razumljivo da smo imali manjih problema i teškoća, ali u drugom poluvremenu, kad je ipak teren postao vlažniji, i naša je izvedba bila bolja i ljepša. Sve u svemu, iznimno sam zadovoljan pametnom i mudrom igrom na rezultat’, rekao je Krznar.

Išlo je i bez kapetana

Dinamo je i dalje bez ozlijeđenog kapetana Arijana Ademija, no i bez njegove pomoći pronašao je put do gostujućeg uspjeha.

‘Ademi je ta naša injekcija, taj inicijator naše energije i volje, on je taj koji diže suigrače i u trenucima kad svatko misli da više ne može. No, on baš tad izvuče dodatnu rezervu iz sebe, ali i iz svakog od njih. S druge strane, veseli nas da i pored takvog kapetana imamo još nekoliko kapetana koji mogu nositi teret ove momčadi i teret rezultata’, opisao je Krznar, čestitajući svima.

Važna stvar za Menala

Luka Menalo je na Cipru bio jedini strijelac za Dinamo, trener je kazao da je to važno za njegovo samopouzdanje, a s karakteristikama koje ima riječ je o igraču koji donosi dubinu i može puno značiti Plavima.









Krznar se osvrnuo i na atmosferu koju su na tribinama stvarali domaći navijači. Na jugu je obično ‘vruće’, tako je bilo i na Cipru, a trener Plavih imao je pohvalu za glasove i dlanove koji su se čuli do kraja utakmice, bez obzira na to što domaća momčad nije mogla proći dalje.

Pogled prema novim izazovima

Krznar je najavio i ono što slijedi. Još nije htio gledati prema idućem tjednu i prvoj utakmici protiv Legije.

‘Prva je na redu utakmica protiv Rijeke tako da ćemo se koncentrirati isključivo na nju. Za Legiju još ima vremena. Rijeka je zahtjevan suparnik, a osim toga, uvijek su teške one utakmice koje dolaze nakon europskih pražnjenja. I opet nam je glavni zadatak psihološki regenerirati momčad’, zaključio je Dinamov trener u svojem osvrtu na pobjedu na Cipru.