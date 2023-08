Dinamo ide po novu europsku pobjedu: Modre samo čudo može izbaciti iz Lige prvaka

Autor: Dnevno.hr/I.L.

Astana – Dinamo 0:0

Prvih 11 Astane:

Čondrić – Hovhanisjan, Maročkin, Tomašević, Amanović, Vorogovskij – Tomasov, Ebong, Lončar, Aimbetov – Prokopenko

Prvih 11 Dinama:

Livaković – Moharrami, Ristovski, J. Šutalo, Mihajličenko – Mišić – Špikić, Sučić, Ljubičić, Emreli – Petković

21- Domaćini pokušavaju na kontre, ali Dinamova obrana spremna je na sve takve prilike.





14- Astana izgleda nemoćno i dojam je da samo čudo može izbaciti Dinamo.

9- Petković se našao na lijevoj strani gdje ga baš i ne viđamo često, ali njegov pokušaj brani Čondrić.

7- Dinamo ima sve pod svojom kontrolom. Ako se po jutru dan poznaje nećemo baš uživati od ljepote na ovom susretu.

1- Kreće susret. Dinamo je za uzvrat u Kazahstanu s nekoliko iznenađenja koje je Igor Bišćan priredio u početnom sastavu. Nema Luke Ivanušeca i Martina Baturine, koji su na klupi, a u prvih 11 su 19-godišnji Luka Sučić i azerbajdžanski napadač Mahir Emreli.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dinamo je pred drugom ovosezonskom europskom utakmicom, a ona bi, s obzirom na veliku prednost, trebala donijeti ulazak u treće pretkolo Lige prvaka. Nakon 4:0 iz prošlotjednog prvog susreta s Astanom na travnjaku Maksimira, zagrebački Plavi su u gostima, ovog puta na umjetnoj travi u Kazahstanu, ali bez obzira na tu posebnost, nije tajna što se traži od momčadi Igora Bišćana.









Razlika u kvaliteti koju je Dinamo pokazao prošlog tjedna govori da Plavi trebaju ‘gađati’ još jednu pobjedu.









Najavljujući utakmicu, Bišćan je otkrio dio očekivanja od nastupa u Kazahstanu. Dinamo je ondje došao nakon leta koji je trajao gotovo šest sati.

“Da, put je bio dosta dugačak. Vidjet ćemo sutra nakon utakmice koliko je sve to utjecalo na nas, put u Pulu pa povratak, zatim put u Kazahstan koji jest bio zahtjevan, ali nadamo se da ipak nije imao previše negativnog utjecaja na nas. Let je bio dosta dobar, u zrakoplovu je bilo dovoljno mjesta da nas sve to skupa ne umori previše. Sve u svemu, vjerujem da ćemo biti na razini koja će nam pomoći da izvučemo pozitivan rezultat”, rekao je trener Plavih.

“Domaćin će se vjerojatno upustiti u malo veći rizik, neće nam dozvoliti da umrtvimo utakmicu, što bi svakako bilo nešto što bi nas dodatno poguralo u smjeru kojim želimo ići, možemo očekivati puno agresivniju Astanu i to je nešto na što moramo biti spremni i biti maksimalno ozbiljni. Neki mekan i nesiguran ulazak u utakmicu bi mogao zakomplicirati situaciju, a to svakako ne želimo”, dodao je Bišćan.

S obzirom na riječi trenera Plavih, očekuje se ozbiljnost od početka, kako bi za Dinamo sve prošlo prema očekivanjima.