Dinamo krenuo po senzaciju, veliko iznenađenje u momčadi, pogurao ga je u sastav

Autor: Ivan Lukač

Real Betis- Dinamo 0:0

25- Opasni prekida Betisa, Dinamo zasada brani. Nekoliko dobrih izleta Dinama, ali bezopasnih.

20- Betis pokušava s beka, ali Dinamo to dobro rješava.

15- Dinamo ima loptu, ali nisu ništa od toga stvorili.

10- Bez previše uzbuđenja do sada.

5- Fekir je odlično pucao, velika obrana Nevistića.

1- Utakmica je počela, sretno Dinamo!









Real Betis: Silva – Ruibal, Pezzella, Riad, Miranda – Cardoso, Carvalho – Rodri, Fekir, Ezzalzouli – Willian Jose

Dinamo: Nevistić – Ristovski, Theophile, Bernauer, Perković – Mišić, Bulat – Kaneko, Baturina, Hoxha – Petković.

Pred nogometašima Dinama prva je utakmica playoffa Konferencijske lige protiv Real Betisa. Utakmica koja je dobila dodatan značaj nakon izjava Roberta Jarnija koji je rekao da će navijati za španjolsku momčad.









Na sve je reagirao i kapetan Brune Petkovića: “Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun.”

Jarnijeva kazna bila je otkaz na klupi U17 reprezentacije, a kazna Bruni Petkoviću još se čeka. Možda je sama izjava Jarnija motivirala Dinamovce, ali u svakom slučaju čeka nas zanimljiva utakmica.

Težak susret

“Ne vjerujem da će Dinamo u Konferencijskoj ligi biti nepažljiv zbog situacije u svom prvenstvu. To su dva različita puta, a oba vode dogodine u Europu. Nema favorita. Varamo se ako mislimo da se susrećemo s lakim protivnikom. Dinamo će nastojati osvojiti Konferencijsku ligu na način da će prvo nas htjeti izbaciti”, rekao je trener domaćina Manuel Pellegrini.

Jakirović je ovako najavio susret: “Očekuje nas zahtjevna utakmica, protiv odlične momčadi, tehnički savršene, dobre organizacije igre i još bolje u tranziciji. Čeka nas veliki izazov, ovo je prvo poluvrijeme, ako možemo odgovoriti intenzitetom i energijom, imamo šanse. Da ne uđemo u run-and-gun nogomet, to bilo pogubno.”

Susret počinje u 21:00. Prijenos je na ArenaSportu, a tekstualni na našem portalu. Podsjetimo, Dinamo je skupinu završio kao drugi iza Plzena, a ispred Astane i Balkanija.