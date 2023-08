Dinamo i Rijeku čeka težak posao u Europi: Evo tko će dijeliti pravdu našim klubovima

Dinamo i Rijeka jedina su naša dva kluba koja su ostala u utrci za grupnu fazu europskih natjecanja, ali dok je Dinamo već osigurao europsku jesen, ako ništa u Konferencijskoj ligi, Rijeka do tog postignuća mora pobijediti Lille.

Klub iz Maksimira u play-offu Europa lige čeka praška Sparta, a na klupi će biti novi trener Sergej Jakirović, koji je jučer zamijenio Rijeku Zagrebom.

Dinamo je u ovoj utakmici favorit, no tek ćemo vidjeti koliki je trag na momčad ostavio poraz od AEK-a i nagla promjena trenera te odlazak Šutala i vjerojatno Livakovića.

Rijeka je nakon odlaska Jakirovića odlučila dovesti trenera Gorice Željka Sopića, ali u francuskoj na klupi će biti duet Raić-Sudar i Đalović, koji će pokušati klub uvesti u skupinu Konferencijske lige.

Sude Talijan i Turčin

Dinamu će u četvrtak protiv Sparte na Maksimiru pravdu dijeliti Talijan Marco Guida, kojeg ne pamte po dobrom na Maksimiru.

Guida je već sudio Dinamu protiv Seville u gostima i svi kibici modrih pamte ga po rano dosuđenom jedanaestercu za Andalužane, koji je usmjerio tijek utakmice, koju su Modri na kraju izgubili 3:1.

