DINAMO I HAJDUK PROFITIRAJU OD VATRENIH: Modrima će kapnuti fina ‘lova’ za reprezentativce

Hrvatska nogometna reprezentacija, osim što ostvaruje zavidne rezultate na svjetskim i europskim smotrama, dobrano puni blagajnu HNS-a i klubova iz kojih dolaze reprezentativci.

FIFA će klubovima čiji igrači se nalaze u službenom zapisniku Svjetskog prvenstva isplatiti iznosi od 209 milijuna dolara kao i u Rusiju 2018. godine.

Klubovi će za svakog igrača po danu dobiti oko 10. tisuća dolara, što je za 18 posto više u odnosu na od prije četiri godine u Rusiji, zbog toga što Kataru se povećao broj igrača u svakoj reprezentaciji.

Plaćanje je krenulo od 14. studenoga, a Vatreni će imati 34 dana provedenih na Svjetskom prvenstvu, jedan manje od finalista.

Dinamo, Hajduk i Osijek

Od hrvatskih klubova najviše će od FIFA-e dobiti Dinamo koji u Katru ima Livakovića, Oršića, Petkovića i Šutala, a uz to Modri imaju pravo na dio zarade od Majera i Gvardiola koji ulaze su u kategoriji ‘bivši igrači iz zadnje dvije godine’ i još Moharramija, čiji je Iran ispao u prvom krugu natjecanja.

Modrima će tako u blagajnu kapnuti oko 1,7 milijuna dolara, dok će nešto biti proslijeđeno i Istri, za koju je Šutalo igrao prošle sezone i spada u kategoriju ‘bivši igrači iz zadnje dvije godine’ .

Hajduk i Osijek imaju po jednog reprezentativca, Livaju i Ivušića, pa će Osijeku i Hajduku pripasti nešto 340. tisuća dolara ili oko dva milijuna kuna.

fifa makes STUPID amounts of money in every world cup, and all they can slide for clubs is 4.5 million. https://t.co/Eqg1m9hxZR









— Literally not Jack Henry (@GarciaSZN) December 14, 2022