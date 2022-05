DINAMO GLEDA PREMA SUSJEDSTVU: Priča se o bivšem partizanovcu, ‘kad bi barem njega doveli, to bi bio vrhunski potez!’

Dinamo se nakon proslave naslova prvaka okreće izazovima koji će ga čekati u dolazećoj sezoni, uključujući nastupe u kvalifikacijama za Ligu prvaka, s početkom puta u drugom pretkolu. Bit će puno posla u borbi za europske pobjede, a prije toga, posao će trebati odraditi u klupskim uredima, u traženju odgovora na pitanje kako će izgledati momčad zagrebačkih Plavih – i tko će je voditi.

Poslije smjene Željka Kopića, u završnoj fazi sezone momčad je preuzeo Ante Čačić, bivši hrvatski izbornik koji je Plave potom doveo do proslave trofeja u 1. HNL. Čačić je u slavljeničkim danima nekoliko puta istaknuo da će se i dalje baviti trenerskim poslom, u igri je ostanak u Dinamu, ali priča se i o drugim opcijama za sjedanje na klupu na Maksimiru.

Među njima, jedna od mogućnosti je dolazak 54-godišnjeg Slovenca Darka Milaniča, donedavnog trenera grčkog Pafosa, koji je tijekom igračke karijere gradio svoj uspješni nogometni put na kojem je bio i reprezentativac, a u klupskim vodama bio je i u dresu beogradskog Partizana. U svojoj domovini, Milanič je vodio Goricu i Maribor, a iz razdoblja u Mariboru pamti ga hrvatski golman Matko Obradović, koji je svoje dojmove o slovenskom stručnjaku približio razgovarajući za Sportklub.





Velika pohvala

Obradović je silno nahvalio svojeg nekadašnjeg trenera, ističući da se radi o čovjeku koji je lud za pobjedama, u poslu s momčadi traži red i disciplinu, a daje jako puno u taktičkoj pripremi. Hrvatski golman nije skrivao što misli odgovarajući na pitanje što bi Milaničev dolazak značio Dinamu.

‘Bio bi to vrhunski potez kluba. Čujem priče da bi u tom slučaju Milanič doveo i cijeli svoj tim, a to znači navodno i trenutnog trenera golmana Maribora Mitju Piriha’, kazao je Obradović pričajući o svojem mjestu u momčadi, uz dojam da bi novi stručni stožer jako pomogao Dominiku Livakoviću na golu – do mjere da hrvatski reprezentativac bude još 40 posto bolji.

Pamte ga i u Engleskoj

Darko Milanič je posljednju trenersku epizodu imao u Grčkoj, a prije toga, sjećaju ga se u Engleskoj, gdje su se o njemu nizale priče s obzirom na to da se svojedobno jako kratko zadržao na klupi Leeds Uniteda. Trajalo je samo 32 dana, bilo je zbog toga i posprdnih komentara, no slovenski stručnjak je nakon toga kratkog boravka na engleskom tlu u rujnu i listopadu 2014. krenuo dalje. Od 2016. do preklani je uživao u uspješnom razdoblju u Mariboru, a ondje ga je upoznao i hrvatski golman koji ga jako hvali.

Priča se i o drugoj legendi

Milanič je dio karijere proveo na klupi Maribora, a ondje je svoj put nakon završetka igračke karijere gradio još jedan veliki nekadašnji slovenski nogometaš, legendarni Zlatko Zahovič, koji bi, kako smatra hrvatski golman Obradović, također puno značio Dinamu – ako bi ga Plavi uspjeli dovesti na dužnost sportskog direktora.

Hrvat s iskustvom na golu Maribora vjeruje da bi Milanič i Zahovič bili pobjednički tandem za Dinamo, kao što su bili i u mariborskom klubu.