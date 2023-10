Dinamo ga se tako nepotrebno olako riješio, a sad je povukao potez koji je sve iznenadio

Dinamo nakon ozljede Brune Petkovića, ali možemo reći čak i prije ima problema u napadu, a kada zastane Petko kao da nitko od napadača plavih ne može zabiti gol pa je tako u Gorici Arijan Ademi bio jedini strijelac za modre.

Imao je Dinamo u svojim redovima igrača koji je živio za klub, čiji je potpis za klub iz Maksimira bio, kako je on sam rekao ostvarenje dječačkog sna, ali niti sjajna statistika i ljubav prema klubu, nije bila dovoljna da se zadrži u Zagrebu.

Bio je to Mario Gavranović, koji je prije dvije godine na stražnja vrata napustio Maksimir i otišao u Tursku za mali novac, a kako bi samo dobro došao protiv Ballkanija ili Sparte.

Početak karijere

Gavranović je rođen u Luganu u Švicarskoj, dok su mu roditelji bili s ovog podneblja, a Mario je prošao sve selekcije švicarske reprezentacije, za koju je na kraju zaigrao i na najvećoj sceni, iako je mogao nastupiti za Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu.

Karijeru je Mario gradio u Švicarskoj u Luganu i Xamaxu, da bi potom prešao u Bundesligu, gdje je igrao za Schalke i Mainz, bez nekog većeg uspjeha te je slijedio povratak u domovinu.

Gavranović se vratio Švicarsku u Zürich, s kojim je uspio osvojiti Kup, ali je pravi procvat doživio dolaskom u Hrvatsku, gdje je prvo igrao u Rijeci, a potom u Dinamu.

OFFICIAL: Former Switzerland international striker Mario Gavranović has retired from football aged 33. pic.twitter.com/bwX8N9P78s

— Transfer News Central (@TransferNewsCen) October 24, 2023