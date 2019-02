DINAMO DOŽIVIO TEŽAK ŠOK U ČESKOJ! Viktoria preokrenula Modre nakon dva katastrofalna kiksa

Europska liga – prvi susret šesnaestine finala:

Viktoria Plzen – Dinamo 2:1

Sudac: Serdar Gozubuyuk (Nizozemska)

Strijelci: 0:1 Dani Olmo (41′), 1:1 Pernica (54′), 2:1 Pernica (83′)

Žuti kartoni: Hubnik (9′), Stojanović (27′), Prochazka (67′), Leovac (72′), Kovarik (88′)

Viktoria (4-2-3-1): Kozačik – Havel, Pernica, Hubnik, Kovarik – Horava, Hrošovsky – Ekpai (70′ Petržela), Čermak (46′ Prochazka), Kayamba – Beauguel (81′ Chory)

Dinamo (4-3-3): Livaković – Stojanović, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac – Gojak, Ademi, Olmo – Šitum (64′ Moro), Petković, Oršić (76′ Atiemwen)

KRAJ: Viktoria Plzen – Dinamo 2:1. Dinamo je postigao uvodni pogodak koji će mu puno značiti uoči uzvrata, no dva je puta stoper Pernica u nastavku utakmice preokrenuo rezultat. Hvala što ste pratili naš tekstualni prijenos, sve o samoj utakmici pročitajte u zasebnim člancima.

90+2′ Igrale su se tek dvije minute sudačke nadoknade.

88′ Žuti karton domaćem beku Kovariku. Na travu je položio Danija Olma, inače igrača s najvećim brojem pretrpljenih prekršaja u grupnoj fazi Europske lige.

86′ Vidno su u nastavku domaći promijenili krvnu sliku svoje momčadi, ali i same utakmice. Nije čudno što su dvaput zabili, sada se samo treba nadati da još nešto neće odsjesti u Livakovićevoj mreži.

83′ GOL! Preokret Viktorije. Iz prekida su Česi zabili još jednom. Ponovo je strijelac Pernica, to su mu prva dva gola ove sezone. Izigrana akcija domaćih.

81′ Treća i posljednja izmjena u domaćem sastavu. Izlazi opasni Francuz Beauguel, a u špici napada zamijenit će ga Tomaš Chory.

80′ Udarcem se za Dinamo s kojih dvadesetak metara oprobao Petković, a domaći vratar Kozačik upisuje novu obranu. Probao je još jednom i Moro i pucao pored gola.

78′ Dobra kombinacija domaćih. Petržela je na rubu kaznenog prostora pokušao naći Horavu. Ovaj je pucao, ali Livaković nije imao većih poteškoća sa zaustavljanjem te lopte.

76′ Druga izmjena Dinama. Izašao je Mislav Oršić, a u igri je Iyayi Atiemwen

75′ Kovarik je izveo korner s desne strane, a glavom je iz neposredne blizine neprecizan bio Beauguel.

72′ Pokušali su gosti zaprijetiti iz polukontre. Olmo je opet napravio fenomenalan posao na sredini terena te uposlio Petkovića. Prošao je i završni pas za Moru koji nije uspio pucati. Desetak sekundi nakon toga je žuti karton dobio Marin Leovac.

70′ Druga izmjena u redovima Viktorije. Umjesto Ubonga Ekpaija ulazi iskusni Milan Petržela koji je bio najavljivan u prvih 11.

69′ Nakon slobodnog udarca Oršić je dobro odapeo, ali samo u blok Hubnika. Od svega korner za Dinamo kojeg su Česi otklonili.

67′ Žuti karton dobio je Prochazka za domaće, i to nakon jednog namjernog prekršaja nad Danijem Olmom.

64′ Prva izmjena u sastavu Nenada Bjelice. Umjesto Marija Šituma ulazi Nikola Moro.

63′ I dalje nema ozbiljnijih promjena na tehničko-taktičkom planu. Viktoria je svojom izmjenom na poluvremenu stavila Modre u nezgodnu situaciju.

59′ Uzvraća zagrebački sastav dobrim pokušajem. Oršić pokušava unutarnjom stranom kopačke, odlazi pored gola.

57′ Zagospodarili su terenom domaći nogometaši. Potiho i u sjeni sada prividne Dinamove kontrole uspjeli su izjednačiti i prouzročiti još ponešto problema posljednjoj liniji hrvatskog prvaka.

54′ GOL! Viktoria izjednačuje. zabio je Pernica. Ubačaj Beauguela probio je oba Dinamova stopera u liniji, ubacio se naprijed domaći stoper i poentirao za poravnanje na 1:1.

52′ Dinamo je sada izveo njihov drugi korner. Probao je kapetan Ademi nešto napraviti u skoku, uhvatio je loptu Kozačik i poslao je prema sredini igrališta.

49′ Nema novih prijetnji, početak drugog dijela zapravo je preslika samog starta dvoboja. Inače, sudac Gozubuyuk sjajno odrađuje posao u dosadašnjem tijeku utakmice, gotovo ga se i ne vidi.

46′ Kreće nastavak utakmice. Hoće li Dinamo uspjeti s ovim ili sličnim rezultatom dočekati kraj susreta? Viktoria je napravila i prvu izmjenu. Umjesto Čermaka u igri je Prochazka.

45′ POLUVRIJEME! Nije do kraja prvog dijela susreta bilo većih uzbuđenja. Nakon relativno mirne utakmice u većem dijelu prvog poluvremena, majstorski izvedenom akcijom dvojca Petković – Olmo ima Dinamo veliko vodstvo od 1:0. Ostanite s nama, zajedno smo i u nastavku utakmice.

43′ Izuzetna je to bila akcija hrvatskog prvaka. Zaista, ne znamo što je bilo ljepše. Je li to Petkovićeva asistencija ili hladnokrvan pogodak Dinamovog i mladog španjolskog asa.

41′ GOOOOOL! Dinamo vodi 1:0! Kakva asistencija Petkovića za Španjolca! Fenomenalna akcija, Olmo je lobom riješio Kozačika!

36′ Kolektivno je Dinamo izašao s velikim brojem igrača pred domaći šesnaesterac. Stojanović je akciju završio ubačajem za Gojaka, čiji pokušaj blokira obrana Viktorije. Prvi se puta dogodilo takvo što na utakmici i odmah je bilo opasno.

34′ Izgradila je jednu akciju Viktoria, ali je udarac Ekpaija od bloka mirno završio u rukama Livakovića. U istoj je minuti Havel prošao kroz sredinu, no Dinamovi igrači i to zaustavljaju.

32′ Gostujući nogometaši kontroliraju tijek igre. Nema ispada, kada se brani, Dinamo je vrlo organiziran i kolektivno smiren. Bude tu i sporadičnih pokušaja prema naprijed, ali osim Petkovićeve prilike iz 21. minute, ništa nije ugrožavalo Kozačika.

27′ Prvi žuti karton za Dinamo. Zaradio ga je Petar Stojanović. I njemu je to drugi akumulirani pa neće moći sudjelovati u uzvratnoj utakmici.

26′ Ponovo minute bez igre. sve do novog bijega Oršića po lijevoj strani. Probao je to Oršić zavrnuti prema Petkoviću u sredinu i uspio je, no izravne opasnosti za gol Kozačika nije bilo.

21′ Prvi puta opasan je Dinamo! Iz daljine pokušava Petković, bilo je jako neugodno, ali je vratar Kozačik dobro ocijenio da lopta neće u okvir njegovih vratiju.

20′ Bio je na redu drugi korner za domaće. Hrošovsky ga je izveo, lopta je skakutala kroz peterac, ali je tamo nije uspio prema golu sprovesti Beauguel.

19′ Prijeti nigerijski ofanzivac Kayamba, ali ne udarcima već vrlo brzim trkom pa Stojanović to zatvara. I dalje traje dvoboj navijačkih skupina, Dinamovi su “tifosi” i dalje jako glasni.

15′ Probali su Česi iznenaditi Livakovića, ali je njihov prvi udarac upućen visoko preko gola. Igra se preselila bliže Dinamovu golu, ali još uvijek nema pravih prilika. Ulog je jako velik, stoga i ne čudi nešto rezerviraniji pristup na samom početku u Plzenu.

11′ Iz slobodnog udarca zaprijetio je Oršić, ali je otišlo pored vrata. Na sredini terena dogodio se još jedan sudar glavama. Nastradao je Emir Dilaver u dvoboju s Ekpaijem. S Dilaverom je također sve u redu.

9′ Lopta je uglavnom na polovici Viktorije. Dinamovi igrači inzistiraju na posjedu lopte, a Česi su poprilično oštri u početku. Šepa tako i kapetan Dinama, Arijan Ademi. Ne bi bilo dobro da nakon problema s ramenom nastupe neki novi. Prvi žuti karton dobio je gostujući kapetan Hubnik pa ga zbog suspenzije neće biti u zagrebačkom uzvratu.

5′ Probao je prvi puta Bruno Petković. Uzeo je loptu na sredini igrališta, sam pretrčao s njome nekoliko desetaka metara te uputio relativno slabašan udarac. Odmah potom probali su proći Gojak i Leovac, ali je Kozačik bez problema dvaput pokupio loptu.

3′ Prva situacija, ali ne pred golom. Sukobili su se u francuskom dvoboju Beauguel i Theophile-Catherine. Nešto deblji kraj izvukao je Dinamov branič, no na koncu je sve prošlo bez problema. S tribina se čuje glasna podrška pridošlih navijača Modrih.

21:00 Utakmica je počela. Sretno, Dinamo!

20:55 Uoči početka utakmice će, kao i na svim UEFA-inim utakmicama ovoga tjedna, minutom šutnje biti odana počast poginulom nogometašu Cardiffa, Emilianu Sali.

20:50 Po posljednjim informacijama iz Češke, samo navijači Dinama s valjanim ulaznicama moći će ući na stadion. Češka policija nije htjela pustiti nikoga, no službeni Dinamo uspio je ispregovarati da na tribine sjednu oni s kartama. Oni koji karata nemaju bit će zbrinuti na neko drugo mjesto gdje će im biti organizirano gledanje.

20:48 Nogometaši Dinama nikad u povijesti nisu pobijedili jednu utakmicu u Češkoj. U dosadašnja četiri susreta dvaput su remizirali i jednako toliko puta izgubili. S druge strane, momčad Viktorije se do danas nikada nije susrela s nekim hrvatskim klubom.

20:45 Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana na maksimirskom stadionu koji je već danima rasprodan za revanš. Dinamovi se navijači nadaju da bi se neke stvari glede prolaska u osminu finala mogle riješiti već u prvom susretu večeras.

20:40 Sve je spremno za veliku utakmicu. Igrači koji su na raspolaganju u redovima Dinama su spremni. I jedni i drugi imaju problema s izostancima, Modrima će svakako nedostajati Gavranović i Hajrović, s kojima bi posao u ovakvim utakmicama bio puno lakši.

Poštovani čitatelji Dnevnog, lijepi vam pozdrav na početku tekstualnog prijenosa utakmice između češkog prvaka, Viktorije iz Plzena i zagrebačkog Dinama! Prvi je to sraz šesnaestine finala Europske lige, a za Modre je to već okarakterizirano utakmicom stoljeća. Prvi puta nakon 49 godina Dinamo je “prezimio” u Europi i natječe se u nokaut-fazi jednog europskog natjecanja.

Danima se već priča o susretima protiv Čeha, a na dan utakmice u grad Plzen je stiglo nešto manje od dvije tisuće navijača zagrebačkog kluba. Bilo je i nekih kratkotrajnih sukoba s policijom, a na koncu je odlučeno i ono što je logično – na stadion mogu ući samo ljudi s ulaznicama. Češka policija i snage sigurnosti neće raditi ustupke, više od tisuću navijača Dinama neće moći na stadion.

Ovo su sastavi današnje utakmice koja počinje u 21 sat.

Dinamov trener Nenad Bjelica u igru je postavio Marija Šituma, a iz očekivanog sastava ispao je Nikola Moro.