DINAMO ČEKA ENGLESKE MILIJUNE: Na Maksimiru žele taj transfer, jedan zastoj je već bio skup

Dinamo je rano u novoj sezoni još uvijek aktivan na nogometnom tržištu, s mogućnošću da s Maksimira odu igrači koji su u drugom planu, poput Amera Gojaka, ili poneki jaki adut čija je cijena već jako velika, poput trenutno ozlijeđenog hrvatskog reprezentativnog stopera Josipa Šutala.

Dok je nogometna ‘tržnica’ i dalje živahna, na tom planu su na Maksimiru zainteresirani i za interes koji vlada za igrača koji više nije na Maksimiru. U prvom planu je Joško Gvardiol i ponude koje se spominju oko njega, a osim one Chelseajeve, ovih dana je u igri još jedna iz Engleske. Iza nje stoji Manchester City, aktualni prvak u tamošnjem Premiershipu.

Pep Guardiola i ostali koji u klubu odlučuju o transferima na Gvardiolu ne kane štedjeti, u nastavku priče koja se oko Guardiole i Gvardiola vrtjela i ranije. Sada je iz Njemačke stigla i nova svota koji su u Cityju spremni izdvojiti – s ponudom od 80 milijuna eura.

O visokom iznosu piše njemački Bild, no tu je i nastavak priče, s informacijom da iznos od 80 milijuna eura nije dovoljan za apetite RB Leipziga, Gvardiolovog kluba s kojim 20-godišnji hrvatski reprezentativac ima ugovor do ljeta 2016.

🚨 Manchester City have made an €80m bid for Joško Gvardiol but RB Leipzig REJECTED it.

The defender is under contract for another four years.

(Source: BILD) pic.twitter.com/0QYPlF71Fz

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 2, 2022