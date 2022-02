DINAMO ĆE OVO PAMTITI: Tako padaju samo amateri, a sudac je posebna priča…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ahhh, što reći nakon ovakve utakmice? Dinamo u Sevilli uopće nije bilo loš, a ‘fasovao’ je poraz koji mu ne daje prevelike nade za prolaz. Neke stvari iz ove utakmice su zaista zapanjujuće, od Dinamove smionosti u napadu do posvemašnje neusredotočenosti u obrani, a ne smijemo zaboraviti ni nepravedne odluke suca koje su obilato išle na ruku Seville…

U toj zanimljivoj utakmici Dinamo je pao naglavačke, a fakat nije trebalo tako biti. Najprije, jedanaesterac u ranim minutama dosuđen za Sevillu je iritantan, niti je Livaković dotaknuo napadača Seville, niti je sudac preispitivao svoju odluku. Dosudio je najstrožu kaznu koja evidentno nije trebala biti presuđena, a u gol ju je pretvorio uvijek nama dragi Rakitić.

I nije se Dinamo predao, a mogao je dati gol prije izmišljenog penala za Sevillu kada je strahovit udarac Oršića zaustavio vratar Seville. No, u sljedećoj šansi Oršića šanse da on ne zabije nije bilo, knez Mislav je dao sjajan pogodak. Koji nam je dao i nadu i zanos. Za finih 1:1.

Obrana zakazala

Ali, nismo računali, naivci, na posvemašnju neusredotočenost Dinamove obrane. Koja je u samo nekoliko minuta, ta zašto su se svi nakon izjednačenja tako glupo povukli, kapitulirala dvaput. I to na nevjerojatan način. U dvije zadnje minute prvog dijela kod 1:1 dva gola mogu primiti samo amaterske momčadi. To su situacije kad momčad koja ima odgovarajući rezultat pribjegava destrukciji i krađi vremena, a to je Dinamu u konkretnoj situaciji bilo nepoznato.

Iz takve sjajne situacije u 44. minuti, samo dvije minute kasnije biti totalno potopljen je istinski nadrealno. Ta, niti je Dinamo tako neiskusan, niti je Sevilla neka svemirska momčad.

Nada u nastavku

Eh sad, u nastavku se Dinamo svojski potrudio popraviti rezultat, pritom nije bio ni loš ni bezopasan, a Sevilla valjda samouvjerena i sa spoznajom u trijumf malo se i povukla. Pa se onda dogodi da mali Deni Jurić promaši ono što se teže promaši nego pogodi. Takve stvari momčad ubiju u pojam. Relativno dobra partija iskompromitirala se i sudačkim greškama i vlastitim glupostima.

Ma, razumijemo se, Sevilla je sjajna postava, ali i protiv takve momčadi Dinamo je u ovoj utakmici lagano mogao izvući egal rezultat. I to ne bi bilo slučajno. Zato nam je žao ove nogometne epizode.

Ne tvrdimo da je Dinamo bolja ili ravna momčad nasuprot Sevilli, ali te neforsirane pogreške zagrebačke momčadi toliko su bile šokantne da su navijače izbezumile. Sevilla je zaista bila zrela za loš rezultat, a Dinamo joj je omogućio da ispadne naoko uvjerljiva, a bila je zrela za paniku pred odlazak u Zagreb.









Baš šteta. Dinamo se nije osramotio, a izgubio je prelako. Poanta je jasna. Valjda je lanac svake momčadi toliko jak koliko je jaka najslabija karika. Za razliku od Seville Dinamo je imao najslabiju kariku. Zalud trud i napor Dinama kada se ovako smotano padne u blato.