DINAMO ĆE OVIM POTPISOM BITI JOŠ JAČI! Tko kaže da netko mora napustiti klub? Baš nitko…

Autor: Dnevno.hr

To što je u četvrtak poslijepodne u Zagreb sletio Ivo Pinto, ne znači baš ništa glede eventualnih odlazaka njegovih konkurenata na poziciji desnog braniča. Nisu u klubu iz Maksimirske javili da će Petar Stojanović ili Sadegh Moharrami otići iz Dinama. Dapače, nitko o tome (još) niti ne razmišlja. Ako se dogodi neka primamljiva ponuda za Slovenca ili Iranca, reagirat će se.

Ono što je jasno je to da Nenad Bjelica dovođenjem novog/starog igrača iz Norwicha ne staje s prinovama. Okej, Pinta možemo slobodno nazvati pojačanjem. Da će to biti, pokazao je već u prvom “mandatu” u klubu u kojem je prikupio čak 112 nastupa. Sad kad je zatvorena pozicija desnog braniča, traži se lijevi. Izgledno je da bi Marin Leovac mogao otići. Naglašavamo – izgledno, ne i sigurno.

Pinto još uvijek nije potpisao. To će učiniti najkasnije do kraja tjedna, nakon obavljanja formalnosti u vidu liječničkih pregleda i ostalih standardnih radnji koje prethode predstavljanju u plavom salonu. Prvi je to igrač koji se pridružio plavoj obitelji, a o broju preostalih novaka za sljedeću sezonu ponajprije će utjecati potražnja za Dinamovim igračima. Svi su u izlogu, sjajno europsko proljeće popunilo je bilježnice skauta mnogih velikih europskih klubova.

Ponude za Olma, Petkovića i ostale počet će stizati u nadolazećim tjednima, kako sezone u najjačim europskim ligama budu završavale. Tad će i sportski direktori klubova ući u prvi plan s njihovim pregovaračkim sposobnostima. Nesumnjivo je da će i Dinamo opet ispregovarati pokoje kvalitetno pojačanje.