Dimamo ima novog igrača kojem je ‘nebo granica’, evo što je s Petkovićem

Autor: Ivor Krapac

Dinamo je u ritmu utakmica s nastupima u Europi i u SuperSport HNL-u sada i pred svojim prvim ovosezonskim izlaskom na teren u SuperSport Kupu, u 16-ini finala protiv Ponikvi. Kako se očekuje, trener Sergej Jakirović će u tom susretu opet dosta ‘promiješati’ svoj sastav, kao što je to napravio u pobjedi nad Rudešom proteklog vikenda u prvenstvu.

U toj pobjedi s 5:1 se svojim golovima najviše istaknuo Josip Drmić, zabio je tri puta, ali sjajan je bio i 19-godišnji Gabriel Vidović, nedavno pristigao u Dinamo na posudbu iz Bayerna.

Najavljujući nastup u Kupu, a kasnije i protiv Hajduka u derbiju u prvenstvu, Sergej Jakirović je o Vidovićevom potencijalu govorio biranim riječima.





‘Pred njim je velika budućnost’

“Nisam očekivao da će se ovako brzo prilagoditi, ali to je dokaz da je naša ekipa normalna, svlačionica je jako dobra. Ti dečki su svakog novog igrača jako dobro prihvatili, Gabrielu to na terenu puno znači. Još u prvom nastupu protiv Slaven Belupa zabio je gol. Samo neka raste, on je 2003. godište, pred njim je velika budućnost”, rekao je Jakirović.

“Daj mu Bože zdravlja, nebo mu je granica”, dodao je Dinamov trener o 19-godišnjaku koji je među zagrebačkim Plavima na posudbi iz Bayerna.

Petković se oporavlja

Što se ostalih vijesti tiče prije utakmice Kupa i uoči nedjeljnog derbija na Poljudu, za Dinamo je najvažnije kako stoje stvari s Brunom Petkovićem, koji protiv Rudeša nije bio u raspolaganju zbog pretrpljenog udarca u mišić na treningu.

“Poslije svake utakmice imamo nekoliko premorenih igrača, to je očekivano. Imamo još tri dana do Poljuda, vjerujem da će nam svi tamo biti na dispoziciji, uključujući Petkovića”, rekao je Jakirović govoreći o napadaču hrvatske reprezentacije i Dinama.