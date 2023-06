‘Dijete rata iz Hrvatske je očitalo lekciju modernom nogometu!’ Svijet oduševljen potezom Luke Modrića

Autor: Ivan Lukač

Mjesecima je trajala saga oko novog ugovora Real Madrida i Luke Modrića, ali kraljevski klub i kapetan vatrenih konačno su dogovorili sve detalje oko novog ugovora.

Vodeći španjolski mediji vijest o Modrićevom ostanku u Realu do penzije objavili su na udarnim mjestima. “Odlukom da ostane u Realu te tako odbije nevjerojatno bogatstvo koje su mu nudili klubovi iz Saudijske Arabije Luka Modrić je očitao veliku lekciju modernom nogometu i nogometašima.

Modrić je imao na stolu ponudu kluba iz Saudijske Arabije koji mu je u dvije godine nudio ono što je zaradio tijekom cijele karijere. Međutim, Modrić je sve to hladno odbio i čekao dogovor s Realom. I dočekao.





Apsolutna legenda

“Lekciju o nogometašu koji igra za grb kluba koji voli i to radi s predanošću koja se ne gubi pred naletom milijuna. No, što je najvažnije, Modrić je ovim odabirom poslao poruku u srca navijača Reala da je svoju ljubav i posvećenost Realu stavio ispred svih para svijeta. Posebno treba cijeniti što je Modrić ovako odlučio iako ga sljedeće sezone čeka nevjerojatna konkurencija za tri mjesta u vezi. Osim njega, na njih pikiraju Kroos, Camavinga, Tchouameni, Valverde i Ceballos” nastavila je Marca.

As navodi: “Modrić se Realu obećao u dobru i zlu. Sad su ova druga vremena, nakon neuspjeha kluba u najvažnijim natjecanjima i u situaciji kada su Modrića stisle godine i neviđena konkurencija. No on je ostao vjeran Realu i danoj riječi. Uradio je to usprkos tome što je nakon toga iz Saudijske Arabije dobio ponudu od 200 milijuna eura i nakon što je u Real došao Galactico Bellingham.”

Ovim potezom Modrić je još više kupio navijače diljem svijeta. Fabrizio Romano je napisao: “Za to je postojao samo jedan razlog, želi igrati, boriti se i pobjeđivati za klub svojeg života, Real Madrid.”

AS je zaključio: “On je samo djelić zastrašujuće konkurencije zbog koje će vremešni Modrić sljedeće sezone definitivno igrati manje nego što je navikao. No, usprkos svemu ovome, dijete rata iz Hrvatske, ono koje suigrači zovu otac, zbog žestokih reakcija kada izgubi čak i na treningu, odlučilo je do kraja ostati u Realu.”