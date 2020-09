DIJETE CRVENE ZVEZDE U DRESU VATRENIH? ‘Kamo sreće da imam tu dvojbu!’

Damjan Daničić dijete je Crvene zvezde, koju je napustio u srpnju 2019. godine kada je potpisao za Voždovac. Samo šest mjeseci kasnije Beograd je zamijenio Zagreb, gdje je potpisao ugovor s Dinamom do 2023. godine.

‘Iskreno, kao dijete sam se preselio s roditeljima u Beograd. No, često sam dolazio u Zagreb, jer ovdje imam baku i tetu pa mi Zagreb nije djelovao kao inozemstvo. Brzo sam se navikao ovdje živjeti’, ističe Daničić za Sportske novosti.

Otac mu je također bio nogometaš Dinama.

‘Znam da je tata bio u nogometnoj školi Dinama i pamtim da mi je rekao kako mu je trener bio Otto Barić. Ipak, na kraju je sve ostalo u akademiji, nije zaigrao za prvu momčad.’

U Crvenu zvezdu je došao kao desetogodišnjak…

‘Tu sam proveo lijepo vrijeme, ali kada sam trebao napraviti iskorak u seniorski nogomet, nije me bilo… Otišao sam u Voždovac gdje sam proveo šest mjeseci kada je došao poziv Dinama’, ističe 20-godišnji branič pa dodaje:

‘Agent me zvao jedan dan i rekao da su me pratili iz Dinama i da mi nude priliku da nastavim u Zagrebu. Odmah sam rekao: može, to je to! I s vremenskim odmakom mogu reći da je to bila dobra životna odluka.’

Problema u Srbiji nije imao…

‘Inače, nisam čuo niti jednu zamjerku, naprotiv. Dinamo je veliki klub i takvim ga u Srbiji doživljavaju. Svi su mi čestitali kada je postalo jasno da nastavljam karijeru u Maksimiru.’

Nadao se da bi ga ždrijeb Lige prvaka mogao spojiti s bivšim klubom.

‘Gledao sam ždrijeb i nekako sam se potajno nadao bismo mogli igrati, ali možda bolje da nismo, jer bi u tom slučaju sve bilo bitnije od samog nogometa. Ako se trebamo sresti, neka to bude na proljeće u Europi ili u skupini Lige prvaka.’

Daničić u srpsko ima i hrvatsko državljanstvo, pa nije isključeno da jednog dana bude pozvan među Vatrene.

‘Tek sam počeo svoj seniorski put u Dinamu i sad mi je najbitnije igrati i svakoga dana biti što bolji. Kamo sreće da dođem u fazu da će mi to biti dvojba, jer će značiti da sam uspio u namjeri da igram ozbiljan seniorski nogomet. Do tada je fokus samo na klub.’