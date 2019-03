DIJAMANT RAZVESELIO BiH! Pogledajte kakvom porukom je Edin Džeko čestitao Dan nezavisnosti!

Autor: Dnevno.hr

Najbolji strijelac u povijesti nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, aktualni napadač Rome Edin Džeko (32) svim je žiteljima susjedne zemlje čestitao 1. ožujka. To je nacionalni praznik, Dan nezavisnosti.

Kapetan “Zmajeva” nije propustio podsjetiti sve Bošnjake i Hercegovce na važnost i značaj tog praznika, kao i na to da svi državljani BiH moraju biti ponosni na svoju zemlju.

“Tko nije bio u Bosni i Hercegovini, ne zna koliko se ova naša zemlja može voljeti. Tko nije našim ulicama hodao, s našim ljudima pričao, s njima se svađao, grlio i ljubio, slušao naše šale, taj kao da nije ni živio.

Rasuti smo po cijelom svijetu i svima onima koji nisu bili u BiH mi sportaši pokušavamo prenijeti što je to inat, što je to tvrda glava bosanska, što je to ponos, što je to ljubav i zašto našu zemlju toliko volimo.

Nije BiH savršena, ali je meni najljepša i sretan sam što sam odgojen da volim sve ljude na ovom svijetu i što imam(o) priliku svijetu pokazati koliko nama znači naša zemlja.

Volim što sam rođen baš kao Bosanac i Hercegovac. Zato, sretan nam Dan nezavisnosti, jedne i jedine nam Bosne i Hercegovine”, u patriotskom duhu objavio je Edin Džeko na svojem službenom Facebook profilu.