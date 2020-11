DIEGO VELIKA SRCA: Evo kako mu je Maradona ispunio snove usred Zagreba!

Autor: Luka Vuletić

Diego Maradona zadužio je nogometni svijet svojim majstorijama, ali izvan terena život su mu obilježile borbe s porocima.

No to nikako nije umanjivalo njegovu nogometnu, ali prije svega i ljudsku veličinu što je pokazao tijekom njegova boravka u Zagrebu 2016. godine.

Naime, Maradona je doputovao u hrvatsku prijestolnicu kako bi bodrio argentinsku reprezentaciju u finalu Davis Cupa protiv Hrvatske.

Koliko je njegov posjet utjecao na jednog argentinskog mladića opisao je on sam na Twitteru prisjetivši legende.

“Davis Cup, Argentina prvak, mladi čovjek kojeg je Diego Maradona pozvao u njegovu ložu. Bilo je to 27. studenog 2016., sad četiri godine kasnije s neopisivom tugom prisjećam se najboljeg dana u svojem životu”, započeo je tviteraš pod imenom MatiJoli.

“Zaputio sam se s ocem u Zagreb, no ni u najluđim snovima nisam očekivao da će D10S (Maradonin nadimak op.a.) odsjesti u istom hotelu kao i mi. Čekao sam ga satima, ali nisam uspio doći do autograma. U Areni Zagreb stalno sam gledao prema njegovoj loži i poželio da budem tamo s njim. U nedjelju, posljednjeg dana kad smo gubili od Hrvatske na recepciji sam ga sreo i zatražio fotografiju s njim, ali je rekao da kreće prema Areni i da ne može. Razočaran u Areni nakon što je Del Potro izgubio prva dva seta približio sam se njegovoj loži, a on me pogledao i rekao ‘Dođi, sjedni pored mene.’ Imao sam Diega pored sebe i nisam znao kako reagirati, mislio sam da sanjam. Srce mi je pucalo od sreće. A onda je Del Potro pobijedio i uslijedio je zagrljaj s Maradonom koji nikad neću zaboraviti. Ostvario sam svoj cilj. Htio sam ići slaviti sa svojim ocem, ali Diego je rekao ‘Mali, sad moraš ostati ovdje.’ Slavio sam s najboljim u povijesti. Fališ mi Diego, počivao u miru”, završio je mladi navijač nevjerojatnu priču.

Nažalost, po hrvatske navijače Argentina je preokrenula naše tenisače i osvojila Davis Cup.