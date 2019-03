DETALJ IZ ŠUKEROVA ŽIVOTA KOJI NITKO NIJE ZNAO: Šef Crvene zvezde otkrio dugo čuvanu tajnu

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i Zlatna kopačka sa Svjetskog prvenstva iz 1998. godine, Davor Šuker, trebao je u jednom dijelu karijere igrati za, vjerovali ili ne, Crvenu zvezdu.

Otkrio je to predsjednik beogradskoga kluba Svetozar Mijailović, uz tvrdnju da je to bila obostrana želja, to jest da je Crvena zvezda, u čijim je redovima igrao i Robert Prosinečki, htjela dovesti Šukera.

“Bilo je igrača koje je Zvezda svojedobno željela dovesti, ali nije uspjela. Recimo, znam sigurno za Davora Šukera. Da se nije dogodilo to što se kasnije dogodilo… Šuker je bio taj za koga smo bili zainteresirani. Htio je i on doći u Crvenu zvezdu. To je ona generacija koja je osvojila omladinsko Svjetsko prvenstvo u Čileu”, otkrio je Mijailović, prenosi portal HotSport.

Šuker je karijeru započeo u Osijeku, a u Dinamo je prešao 1989. godine. Iz Dinama je otišao u Sevillu 1991. godine, a onda je uslijedio iskorak u Real Madridu. Igrao je potom u Londonu, za Arsenal i West Ham, a karijeru je završio u Munchenu 1860.