DERESOVE ZAMIJENILI UNIFORMAMA: Cijeli nogometni klub prijavio se za obranu Ukrajine

Ne nazire se kraj ratu u Ukrajini, napadi od strane Ruske vojske ne jenjavaju naročito na istoku zemlje, a sve se više običnih ljudi koji nemaju vojnu obuku odlučuje priključiti obrani njihove domovine.

Do sada je na bojištima u Ukrajini poginulo dosta sportaša koji nisu pobjegli na sigurno, nego su ostali i dali život za svoju državu, a sada je drugoligaški nogometni klub Prikarpatija odlučio priključiti se obrani Ukrajine.

Tako je ovaj klub objavio kako se 14 igrača i treneri priključuje ukrajinskoj vojsci nakon obuke koju su svi prošli.

Dali prisegu

Ovaj klub iz Ivano-Frankivska izrazio je želju priključiti se ukrajinskim oružanim snagama kako bi branio zemlju od ruske agresije, ali su u klubu bili u strahu kako će biti na teret pošto nemaju vojnu obuku.

No poslije toga im je u klub došao vojnik koji ih je počeo obučavati kako braniti Ukrajinu. Nakon obuke 14 igrača i treneri položili su prisegu i krenuli braniti svoju zemlju.

Almost an entire professional football team from west #Ukraine has joined the army

At least 14 members of the first-team squad and coaching staff from FC Prykarpattia of #IvanoFrankivsk have signed up. The team was chasing promotion to UPL when war beganhttps://t.co/YZ9vOshekF

— Tim White (@TWMCLtd) April 17, 2022