DERBI OTOKA PROŠAO BEZ POBJEDNIKA: Ovakvu završnicu nismo priželjkivali

Zadnja utakmica na današnjem repertoaru Europskog prvenstva bio je najstariji svjetski derbi reprezentacija, onaj između Škotske i Engleske koji je odigran od 21 sat na Wembleyu.

Nakon poslijepodnevnog remija između Češke i Hrvatske 1:1, i drugi susret naše skupine završio je neriješeno 0:0 i time dodatno zakomplicirao naš prolazak skupine.

Utakmica dva velika rivala obilovala je tempom i trkom, ali što odlične obrane Pickforda i Marshala, što nekoncentracija napadača zanimljivu utakmicu ostavila je bez golova.

Izjednačena utakmica

Englezi su očekivano bolje otvorili susret, a prava napast za obranu Škota bili su Mount i Foden koji su odigrali odlično prvo poluvrijeme. Prva prilika za Englesku bila je u 11. minuti kada je Stones nakon kornera pucao glavom i zatresao gredu.

Engleska je stiskala, ali Škoti su igrali odlično obranu koja je držala Gordog Albiona podalje od gola. Ipak Mount je imao još par dobrih akcija, a Kean je u 29. minuti zapucao glavom ali neprecizno.

I onda jedna od dvije najveće šanse na utakmici. U 30. minuti pucao je odlično O’ Donell za Škote, ali je Pickford odličnom intervencijom spasio Engleze. Do kraja poluvremena bilo je dosta trke ali bez neke veće prilike na obje strane.

Drugo poluvrijeme je bilo preslika prvog u kojem su Englezi naoko bili dominantniji, ali Škoti su odličnom obranom i kontranapadima prijetili domaćinu. Jedna takva prilika ukazala se u 63. minuti kada je Dykes pucao, ali je Reece James izvadio loptu koja je išla prema praznom golu.

U 90. minuti utakmice Engleska je imala odličnu šansu kada je James ušao u šesnaesterac u kojem je nastala velika gužva te je na kraju suđen prekršaj za Škote.

Češka vodi u našoj skupini s 4 boda koliko ima i Engleska, Hrvatska je treća s jednim bodom koliko ima i zadnja Škotska.

