DEJAN LOVREN OTVORENO: ‘Ne treba mi kapetanska traka, ali uvijek rado mogu pomoći svojoj momčadi’

Jedan od senatora Vatrenih, stup obrane uz Ćorluku na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, Dejan Lovren dao je intervju za FIFA-u, u kojem je pričao o finalu Svjetskog prvenstva, Kataru, Dinamu i reprezentaciji.

Prvo pitanje bilo je o finalu u Rusiji, a Dejan je vrlo iskreno odgovorio:

“Sve se dogodilo tako brzo. Imali smo samo tri dana da se pripremimo za utakmicu. Bili smo potpuno istrošeni, i psihički i fizički. Naš uspjeh je ušao u povijest, ali težina odgovornosti bila je na našim plećima. Mislili smo da će nam sreća pomoći u finalu, ali Francuska je bila jača i zaslužila je pobjedu. Možda je nogomet koji smo igrali bio atraktivan, ali nas na kraju nije doveo do pobjede”, rekao je Dejan.

🎙| Dejan Lovren (ex-Liverpool player & Croatia): "Luka Modrić? He lives for football. After every game, he does an analysis, looks for his bad passes, tries to see what he could have done better. It's great to see that even at 37 he still gives it all for football." @FIFAcom pic.twitter.com/k5AZd59dXE

