Debakl srpskog doprvaka na prekrasnom stadionu: Nisu ovo u Srbiji očekivali, sad su itekako zabrinuti

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Europska večer rano u novom tjednu nije bila teška samo za Dinamo zbog poraza s 2:1 kod kuće protiv AEK-a u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. U hrvatskom susjedstvu, težak ‘brodolom’ kod kuće doživio je TSC iz Bačke Topole, kojeg je na njegovom modernom i prekrasnom stadionu svladala portugalska Braga u dolasku do 4:1 i uvjerljivom prolasku dalje nakon dvije utakmice.

Ispao je to debakl za TSC. Poraz kod kuće bio je težak, a sveukupno, portugalski klub prošao je u završno pretkolo Lige prvaka sa 7:1 nakon dvije utakmice, poslije prošlotjednih 3:0 kod kuće.

U TSC Areni u Bačkoj Topoli, na stadionu otvorenom preklani, Braga je sve riješila s četiri gola u prvih 20 minuta. Strijelci su u ranoj fazi utakmice bili Pizzi, Bruma, Alvaro Djalo i Al Musrati, a srpski doprvak je do kraja susreta stigao samo smanjiti golom crnogorskog napadača Marka Rakonjca u 40. minuti.





Portugalski klub osigurao je nastup u završnom pretkolu Lige prvaka, a TSC će utjehu imati u nastupu u jednoj od skupina Europske lige. Ondje će pokušati popraviti bodovno stanje za nacionalni koeficijent srpskih klubova, a zbog slabog početka su u Srbiji itekako zabrinuti rano u novoj sezoni.

O takvoj situaciji piše srpski Telegraf, donoseći da srpski klupski predstavnici u ranoj fazi kvalifikacija za europske kupove nisu donijeli niti jedan bod za nacionalni koeficijent koji vodi UEFA.









Koeficijent je bitan zbog broja klupskih predstavnika u Europi i za određivanje u kojoj fazi natjecanja će krenuti, u čemu je Srbija ove sezone dobra, no pitanje je može li zadržati svoj status.

“Srpski klupski koeficijent zavijen u crno: Partizan, Vojvodina i TSC na pet utakmica nisu donijeli nijedan bod!”, opisuje Telegraf kako stoje stvari.

Riječ je o učinku TSC-a u kvalifikacijama za Ligu prvaka i dosadašnjem ‘ulovu’ Partizana i Vojvodine u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.









Vojvodina je već ispala, s dva poraza od ciparskog APOEL-a u svojem kvalifikacijskom ogledu, dok Partizan nakon prve utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige ima zaostatak od 2:0 protiv azerbajdžanskog Sabah Bakua. Beograđani će se nadati boljim vijestima sutra navečer na domaćem terenu.

Rijetki su slabiji

Kako Srbi stoje sa svojim učinkom? Telegraf je približio u kakvom su društvu.

“Čak su i one uvjerljivo najgore zemlje Europe kada je klupski nogomet u pitanju stigle do nekog boda (ako izuzmemo one koji se izravno dodjeljuju). Ako i njega uzmemo u obzir, samo San Marino, Gibraltar, Wales, Estonija, Lihtenštajn i Švicarska imaju gori učinak”, opisuje srpski portal.

Za Srbe ostaje nada da će Partizan popraviti stvari u svojem uzvratu u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu i da će TSC biti uspješniji u nastavku svojeg ovosezonskog puta u Europi, a tu je i Crvena zvezda koju čekaju izazovi u jednoj od skupina Lige prvaka. U skupinu ulazi izravno, srpskom prvaku kvalifikacije ove sezone nisu bile potrebne.