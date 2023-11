Debakl Bayerna: Trećeligaš eliminirao bavarskog velikana iz kupa

Rano u ovosezonskom natjecanju u njemačkom DFB kupu, na svojoj drugoj prepreci, Bayern se već oprostio od borbe za jedan ovosezonski trofej. Bavarski velikan je u utakmici 16-ine finala doživio bolan poraz od trećeligaša Saarbrueckena, koji je kod kuće slavio s 2:1 i time prošao dalje.

Odluka je pala u šestoj minuti sudačke nadoknade na kraju utakmice. Bavarskom velikanu presudio je gol Marcela Gausa, 34-godišnjeg obrambenog igrača koji je trećeligašu donio veliko slavlje.

Bayern je, tako, neočekivano pao u utakmici u kojoj je u akciji bilo nekoliko njegovih stalnih i jakih aduta, a jedan od njih zabio je prvi gol na utakmici.

Za rano vodstvo Bavaraca pobrinuo se Thomas Mueller zabivši za 1:0 u 16. minuti, no domaći su se vratili u igru do kraja prvog poluvremena.

Za Saarbruecken je u prvoj minuti sudačke nadoknade na kraju prvog dijela poravnao Patrick Sontheimer.

Sudačka nadoknada bila je skupa za Bayern u prvom, a kako se pokazalo, i u drugom poluvremenu, s Gausovim odlučujućim golom koji je autsajderu osigurao veliko slavlje.

Ova senzacija je tim veća ako se pogleda da je Saarbruecken na ovosezonskom putu u njemačkoj trećeligaškoj konkurenciji trenutno tek na 15. mjestu. Prijeti mu borba za ostanak u sadašnjem rangu natjecanja, no borba s velikanom iz Muenchena donijela je sasvim drugačiju sliku od one ligaške.

🏆⛔️ Incredible story in Germany as FC Bayern get eliminated from DFB Pokal as they lose 2-1 to 3rd side Saarbrücken!

The number 15 from the 3rd Bundesliga just eliminated Bayern from the Cup. pic.twitter.com/iZFFOzDQeZ









— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2023