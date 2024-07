Davor Šuker se oprostio od Hrvatske, legenda Vatrenih dobiva novo državljanstvo

Prošle su gotovo pune tri godine otkako više nije predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, a nakon toga, slavni nekadašnji Vatreni Davor Šuker se udaljio od Hrvatske i većinu vremena provodi u SAD-u, u druženju s tamošnjim Hrvatima, u svojim novim poslovnim projektima, ali i u opuštanju u gradu kocke, Las Vegasu.

Upravo ta poveznica sada Šukera tjera na novi korak. Pokrenuo je postupak za dobivanje novog državljanstva, onog američkog, nakon što se od Hrvatske oprostio i okrenuo se novom poglavlju u svojem životu. O tom pokrenutom postupku dobivanja državljanstva pišu 24sata, dodajući da slavni bivši Vatreni ima dobre izglede za dobivanje američkog državljanstva s obzirom na svoju poslovnu karijeru u SAD-u.

Ondje je lani u svibnju otvorio restoran u Las Vegasu. Suvlasnik je uz 56-godišnjeg Seju Kašića, pišu 24sata, a ranije ove godine, u Las Vegasu su u posjetu bili izbornik Zlatko Dalić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić te predsjednik Rijeke Damir Mišković. Bilo je to prilikom posjeta tijekom kojeg je Zlatko Dalić objavljivao i fotografije sa Super Bowla u Las Vegasu, sa sportskog spektakla kojom je završila sezona u NFL-u, u najjačoj svjetskoj ligi u američkom nogometu.

