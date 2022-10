DAVID BECKHAM TRAŽI ‘KAPITALCA’: Svi se čude kako se jedan igrač raspucao, u igri je nova ‘bomba’

Poznati nogometaši u poznim igračkim godinama često biraju egzotične destinacije, a jedna od takvih, vrlo atraktivnih, unatrag nekoliko godina raste u Sjevernoj Americi, u tamošnjem MLS-u. Ondje se proboju prema vrhu nada Inter Miami, klub u kojem važnu rukovodeću ulogu kao suvlasnik ima David Beckham, a dobrim dijelom zbog slavnog Engleza, klub se povezuje i s drugim slavnima.

Svojedobno se pričalo da bi u Miami mogao doći Lionel Messi, prije nego je argentinska nogometna legenda prešla iz Barcelone u PSG, a sada je u igri portugalska nogometna legenda – Cristiano Ronaldo, kojem ne ide po željama u Manchester Unitedu.

Danas 37-godišnjak, dvije godine stariji od Messija, Ronaldo nije u prvom planu nizozemskog trenera Erika ten Haga koji je ove sezone došao na klupu kluba s Old Trafforda. Portugalska zvijezda igra malo ili nikako, a sve dolazi nakon što se tijekom ljeta nagađalo da bi mogao otići iz Manchestera već tada, još prije nego je započela sezona koja traje. Tada nije bilo odlaska, no ta opcija ostaje u igri.

Inter Miami mogao bi biti zanimljiva opcija za Ronalda s obzirom na to da ondje dočekuju velike zvijezde s posebnom atmosferom koja se oko njih stvara, u gradu koji voli spektakle. Pored toga, portugalski majstor uživao bi u toploj klimi na jugoistoku Floride, a došlo bi i nešto novca u konkurenciji koja nije tako jaka kao ona europska.

