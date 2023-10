Dario Šimić najavio budućnost Dinama i konstatirao: ‘Odradili smo odgovoran i dobar posao’

Autor: Dnevno GIŠ

Situacija se nakon pobjede nad Istrom u prvenstvu malo smirlila za Dinamo, igrači Sergeja Jakirovća pokazali su kako modri ipak imaju širinu klupe, koja je dovoljna za pobjedu nad pretposljednjom momčadi HNL-a.

Dinamo štuca ove sezone, teško će se zaboraviti potaz od Ballkanija, ali treba gledati pozitivno i u budućnost, barem tako misli čovjek koji je najviše okrivljen za pad kluba iz maksimirske šume, Dario Šimić.

Kako je novi Izvršni i Nadzorni odbor Dinama napokon oformljeni, član Uprave Dario Šimić gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje je pričao o budućnosti, stadionu, ali i o prijelaznom roku.





Dinamovo dijete

Šimiće je na početku primjetio kako po kladionicama Dinamu se daje 60 posto da će osvojiti naslov i dodao:

“Ja sam Dinamovo dijete, Dinamov igrač i znam pobjede znače. Od njih se živi, moramo pobjeđivati, na to smo osuđeni. Čim se dožive porazi, kod nas je velika nervoza. Ali, to je sve normalno. Imamo pobjednički mentalitet i tko to ne može izdržati, nije mu mjesto u Dinamu.

Ja bih prvo spomenuo, nakon jedne velike krize koja se sve razdijelila na dva dijela, zajedno s navijačima dali smo podršku predsjedniku Barišiću. Sad je konačno izabran Izvršni odbor. Vidim da su to kvalitetni ljudi, koji će povesti Dinamo u jednu bolju budućnost”, rekao je Šimić za Novu TV.

Odradili dobar posao

Šimić je zatim progovorio i o prijelaznom roku, gdj eje naglasio kako Dinamo trenutno funkcionira kao četveročlana uprava koja zajedno donosi odluke, u kojoj je on zadužen za sport i daje prijedloge, da bi zatim Danijel Tomačić, Darko Podnar i Vlatka Peras, zajedno s njim odlučili je li nešto dobro ili nije i dodao:









“Otkako nema Zdravka i Zorana, uvijek su se treneri nešto pitali i igrači su se mijenjali u dogovoru s trenerima. To ima prednosti i mana. Kad trener izabere igrače, onda ne može tražiti alibi. Ali, mane su to što Dinamo često mijenja trenera, u prosjeku svakih osam mjeseci. I onda može doći novi trener i reći da mu ti igrači nisu dobri

Iza nas je bio zahtjevan zadatak jer nismo imali Izvršni odbor. Mislim da se uprava ponijela odgovorno prema svom zadatku. Uslijed jako loše tranzicije jedne šampionske momčadi. Izgubili smo 15 igrača iz te ekipe. Trudili smo se napraviti tranziciju i uzeti što boljeg igrača. Dovedeni su najpotentniji mladi hrvatski igrači, Luka Stojković, Gabrijel Vidović i Lukas Kačavenda. Nažalost, Luka i Lukas su se ozlijedili. Mislim da smo napravili odgovoran i dobar posao”, mišljenja je Šimić, koji je dodao kako se ne može razviti europski Dinamo bez novog stadiona, i da tu imaju vladu i premijera koji su spremni pomoći nogometnoj infrastrukturi, kao i gradonačelnik koji navija za Dinamo.