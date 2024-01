Darijo Srna se naklonio treneru Partizana: ‘To je moj prijatelj za cijeli život’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

U danima dok nogomet uglavnom stoji što se igranja službenih utakmica tiče, malo predaha uzeo je i Darijo Srna, legenda hrvatske reprezentacije, a u klupskim vodama u inozemstvu, najviše poznat i cijenjen u Šahtaru iz Donecka. U Šahtaru je blistao u igračkim danima, a nakon završetka karijere na terenu, sada je sportski direktor kluba, s posebnim vezama koje su nastale kroz godine.

Jedna od tih posebnih veza traje s Igorom Duljajem, današnjim trenerom beogradskog Partizana, koji je u igračkim danima bio u Šahtaru od 2004. do ’10., a u to vrijeme nastalo je prijateljstvo sa Srnom s kojim je i dalje blizak. Osjetilo se to i nedavno. Podsjetimo, Srna je pri kraju 2023. bio u provodu i opuštanju nakon jesenskog naslova Partizana u Srbiji, a bivši hrvatski reprezentativni kapetan se prijateljstvo s Duljajem vratio još jednom, ovog puta dok je bio u Crnoj Gori.

Bilo je to u Budvi, na početku 2024., a sve se zbivalo nakon što se mikrofona i pjesme primio Željko Joksimović, popularni srpski pjevač, na reprizi novogodišnjeg dočeka u popularnom crnogorskom turističkom središtu.

Hvalio Duljaja

U kratkom razgovoru za srpski Telegraf, Srna se pohvalno izrazio o svojem prijatelju Duljaju, spominjući da zbog njega redovito prati Partizan.

“Svaki dan, svaku utakmicu. I bio sam na posljednjoj utakmici Partizan – Zvezda i drago mi je da je moj prijatelj za sada uspješan. Ima veliku energiju, veliku snagu”, kazao je Darijo Srna nakon što ga je u Budvi ‘uhvatio’ srpski portal.

Pitali su ga i ima li za Duljaja kakav savjet, je li mu pružio pomoć u poslu na klupi Beograđana.

Shakhtar legends meeting up ⚒ Darijo Srna and Igor Duljaj. pic.twitter.com/6JM7zOWWQG





— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 18, 2021

‘Vidi se njegov rukopis’

“Pomagao sam, ali vidi se njegov rukopis u igri Partizana”, rekao je Srna o bivšem suigraču s kojim je ostao blizak.









“Duljaj je moj prijatelj za cijeli život. Gdje god on bude bio, bit će suradnje”, istaknuo je bivši kapetan hrvatske reprezentacije.

Dotaknuo se i sadašnjeg stanja u Šahtaru kojem je, podsjetimo, glavni trener Marino Pušić, a pomoćnik je Mario Stanić, još jedan slavni bivši Vatreni.

‘Odlični smo’

“S obzirom na to da smo izgubili 14 igrača, prodali Mudrika, odlični smo. Sada ćemo se pojačati na zimu, idemo što dalje u Europskoj ligi, gledamo na to da osvojimo prvenstvo i da idemo izravno u Ligu prvaka u sljedećoj sezoni”, rekao je Srna o ambicijama ukrajinskog kluba u kojem je postao legenda.