DARIJO SRNA, POMOĆNI TRENER ŠAHTARA: “Sretni smo da smo izvukli jedan bod”

“Možemo biti sretni što je završilo 2-2”, izjavio je pomoćni trener Šahtara i bivški kapetan hrvatske reprezentacije Darijo Srna za televizijski program PlanetSport nakon što je njegova momčad u Harkivu osvojila samo bod.

“Kad smo poveli, ne znam zašto smo se povukli. Dinamo je to iskoristio. To je odlična momčad, nisu slučajno pobijedili Atalantu. Mi smo svoju igru počeli igrati tek kad je Dinamo poveo, što nam nije prvi put. Morat ćemo dobro analizirati ovu utakmicu. Znam što nas čeka u Maksimiru. Dinamo će tamo navaliti, nosit će ga navijači. Mi moramo pokazati kakav je pravi Šahtar, jer ovo danas to nije bio”, izjavio je Srna.