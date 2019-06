(Photo by Enrico Locci/Getty Images)

DARIJO SRNA KAKVOG JOŠ NISMO VIDJELI: Legendarni kapetan otvorio dušu: ‘Nažalost, to je život nogometaša’

Legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Darijo Srna, okončao je svoju igračku karijeru i otisnuo se u trenerske vode. Bit će pomoćnik Luisu Castru u Šahtaru, gdje je proveo čak 15 godina igračke karijere. Srna je već odradio prvi trening na novoj funkciji, a onda je pred kamerom RTL-a otvorio dušu.

“Ne mogu opisati emocije. Mislio sam da u životu nikada neću doživjeti ovakvih emocija. Ali nažalost, to je život nogometaša, to je neminovno da se dogodi kad-tad. Ja sam se vratio svojoj kući. Vratio sam se kući. Imao sam neke ponude da nastavim igrati, ali na poziv predsjednika i direktora, ne mogu odbiti Šahtar. Na bilo kojoj funkciji. To je moj klub. Sretan sam vratiti se kući i pomoći na drugoj funkciji. Kako sam ja sretan tako su i svi. Počinjem pisati novu knjigu u životu i spreman sam za to”, govori Srna.

Što će raditi u Šahtaru?

“Danas obnašam mnogo funkcija, jedna od njih je pomoćni trener i ambasador. Mnogo funkcija i vidjet ću, vrijeme će pokazati u kojoj ću se najviše pronaći, u kojoj ću se najbolje snaći. Ostat ću u nogometu, nogomet je moja ljubav, moj život i posao u kojem se mogu najkvalitetnije posvetiti nogometu”, ističe Srna.

Zahvalio se na koncu još jednom svima.

“Želio bih se zahvaliti svojim roditeljima, braći, svojoj supruzi, djeci koja su mi pomagala cijelu moju karijeru jer bez njih sigurno ne bih napravio ovakvu karijeru”, poručio je Srna.