DANSKI REPREZENTATIVAC PROGOVORIO O NAJVEĆOJ DRAMI EURA: ‘Pogledao sam Eriksena i bio je mrtav’

Autor: F.F

Na samom početku Europskog nogometnog prvenstva cijeli je svijet svjedočio užasnoj sceni na terenu. Naravno, riječ je o trenutku kada se danski reprezentativac Christian Eriksen srušio.

Podsjećamo, Eriksen se srušio na tlo na utakmici njegove Danske i Finske, a nakon intervencije liječnika Danac je došao sebi. Ugrađen mu je defibrilator te je sada van životne opasnosti.

No, mnogi su mislili da se neće izvući, pa tako ni njegov suigrač Martin Braithwaite koji je progovorio o tragediji na nogometnim travnjacima.

Bio je uvjeren da je Eriksen mrtav

Braithwaite je o strašnom trenutku progovorio u dokumentarnom filmu o spomenutom događaju:

“U jednom sam trenutku pogledao Eriksena i on je bio mrtav. Kad pogledate u mrtvo tijelo nemate sumnje. Odmah znaš da je netko mrtav, to je jasno. To sam ja vidio, a zatim sam se počeo moliti. U tom trentku sam osjetio da je jedino što mogu okrenuti se Bogu”, otkrio je danski napadač.

Nedavno je direktor talijanskog nogometnog saveza Franco Braconaro otkrio hoće li Eriksen moći nastupati za Inter:

“Trenutno ne smije nastupati za Inter. Ako mu uklone ICT uređaj, što bi značilo da je s njim sve u redu, moći će igrati za Inter”, otkrio je u razgovoru za Radio KissKiss Napoli.