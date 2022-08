DANI OLMO POZVAN NA SUD U ZAGREBU: Evo što je skrivila bivša zvijezda Dinama

Bivša zvijezda Dinama iz Zagreba i sadašnji igrač RB Lepziga Dani Olmo, dobio je poziv da se ovaj petak javi u 13 sati na zagrebačkom Prekršajnom sudu zbog prometnog prekršaja kojeg je počinio još 2. ožujka 2019. godine.

Kako piše Jutarnji.hr Olma je policijski radar snimio na Slavonskoj aveniji kako je svojim Infinitijem vozio 111 km/h iako je brzina na tom dijelu Slavonske ograničena na 70 kilometara na sat.

Olmu je uz toleranciju brizna skinuta na 99,9 km/h, ali to je i dalje bilo iznad dopuštene brzine, a kako nije platio prekršajni nalog koji mu je bio dostavljen, u rujnu iste godine dobio je poziv da u roku od osam dana dostavi podatke tko je upravljao vozilom koje je glasilo na njegovo ime, a Olmo je dostavio podatke oca i brata.

Traži se opomena

Kako je Olmo u siječnju 2020. godine prešao u Njemačku u Leipzig u međuvremenu odjavio iz Hrvatske, ali sud smatra da je takva dostava podataka neuredna jer se mora dostaviti podatak samo jedne osobe.

U prigovoru njegov odvjetnik Goran Jakupila naveo dosadašnju nekažnjavanost te je predložio da se Olma kazni samo opomenom.

