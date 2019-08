DANI OLMO NAJAVLJUJE: ‘Nisam zažalio zbog dolaska u Hrvatsku, ali vrijeme je da se krene’

Dinamov ofenzivni nogometaš Dani Olmo smatra da je došao trenutak za napuštanje zagrebačkog kluba, no napominje kako je ljeto dugo i da želi igrati u Ligi prvaka.

“Vidjet ćemo… Ljeto je dugo, a ja sam i dalje igrač Dinama, no naravno da bih se volio vratiti u španjolsku ligu, ondje je uvijek lijepo igrat”, rekao je Olmo u razgovoru za španjolsku radijsku postaju COPE, odgovarajući na pitanje može li ga se uskoro očekivati u španjolskoj ligi.

Olmo je 2014. godine prešao iz podmlatka Barcelone u podmladak Dinama, a s “Modrima” ima ugovor do ljeta 2021.

“Vjerujem da je došao trenutak za napraviti iskorak. Prošla sezona je bila jako dobra, kolektivno gledano. Klub je osvojio prvenstvo, a u Europi smo ostvarili povijesni uspjeh, ušavši u osminu finala Europske lige. Izgubili smo od Benfice, no klub 50 godine nije bio prošao grupnu fazu nekog europskog natjecanja”, rekao je 21-godišnji igrač.

“Sezona je zatim završila s europskim prvenstvom U-21, i to s finalom kojeg sam samo mogao sanjati, u kojem sam zabio gol. Bila je to lijepa godina, kompletna”, dodao je.

Olmo je bio zabio pogodak u pobjedi 2-1 mlade reprezentacije Španjolske nad Njemačkom čime je došao europskog naslova, ali i priznanja za najboljeg igrača utakmice. Na tom prvenstvu igranom u lipnju u četiri utakmice je postigao tri gola, a jednom je asistirao. Prethodno je dobio nagrade za najboljeg igrača hrvatske lige, ali i za najboljeg mladog nogometaša HNL-a.

Upitan je li njegova namjera otići iz Dinama ovog ljeta odgovorio je: “Da, da. Smatram da je potrebno učiniti korak prema naprijed”, napomenuvši da ne zna koliko vrijedi na tržištu.

“To su teme koje ja ne pratim. Time se bave klub i moji predstavnici. Moj je posao igrati nogomet, a to je jedino na što mogu utjecati, što ovisi o meni”, rekao je Olmo i dodao da ne zna koji su klubovi zainteresirani jer se tek nedavno vratio s godišnjeg odmora pa je usredotočen na vraćanje u formu.

Olmo je i ove sezone s uspješnim nastupima pa je u tri odigrane utakmice zabio tri gola i upisao dvije asistencije, a u utorak je atraktivnim pogotkom zatresao mrežu u remiju 1-1 Dinama i Ferencvaroša u trećem pretkolu Lige prvaka.

“U niti jednom trenutku nisam požalio što sam došao u Hrvatsku. Da sam ostao u Barceloni, nitko ne zna što bi se dogodilo. Smatram da sam pogodio dolaskom u Dinamo, puno sam napredovao i kao nogometaš i kao osoba. Od 16. godine sam trenirao s prvom ekipom i tako značajno napredovao”, rekao je i dodao kako mu je Barcelona posebno draga jer je ondje proveo šest godina.

“Trenutačno ne znam postoji li mogućnost da se ondje vratim. O tome ne mogu ništa reći. Također i zbog poštovanja prema klubovima koji su zainteresirani za mene. No ja sam zapravo oduvijek bio za Terrassu”, rekao je o svom rodnom gradu u Kataloniji.

Odgovarajući na pitanje bi li prešao u Real Madrid, izjavio je kako ne zna postoji li uopće takva mogućnost. Lionel Messi mu se kao igrač više sviđa od Cristiana Ronalda, a s obzirom na poziciju na kojoj igra uzor mu je Andrés Iniesta, nekadašnji igrač Barcelone i Španjolske.

Olmo ne zna kada se može očekivati rasplet oko njegovog ostanka ili odlaska s Maksimira.

“Čim prije to bolje, no takve stvari uvijek dugo traju”, napomenuo je i dao do znanja kako ove sezone želi igrati u Ligi prvaka.

” Uvijek sam sanjao o igranju u Ligi prvaka. U njoj bih volio igrati ove sezone” rekao je.

Pobijedi li Dinamo mađarskog prvaka, za ulazak u to natjecanje igrat će s boljim iz susreta norveškog Rosenborga i slovenskog Maribora. Zasad je nepoznato ovisi li o ulasku u Ligu prvaka Olmov ostanak u Zagrebu.

Smatra, međutim, da se razina Dinamove igre tek treba podići pa je i optimist uoči nadolazećih utakmica.

“Još uvijek radimo kako bi smo došli na razinu na kojoj želimo biti” , rekao je.

Upitan kako mu je živjeti u Hrvatskoj odgovorio je: “Dobro, jako dobro. Osjećam se kao u svojoj kući. Ljudi se jako lijepo odnose prema meni, jako me vole, te sam im zahvalan na tome“.

U početku mu je, kaže, bilo teško naučiti hrvatski jezik, no malo po malo tijekom predavanja, slušanja, sastanaka s igračima i razgovora s trenerima, naučio ga je.

“Važno je naučiti jezik. Na kraju, i kada odeš, to je nešto što zauvijek poneseš sa sobom. Naučeni jezik je nešto dodatno što dobiješ. Kada sam došao ovdje, ja nisam niti engleski dobro govorio, a na kraju sam i njega naučio. To je nešto što će mi ostati za čitav život“, poručio je.

Španjolski mediji su u srijedu pohvalili njegov nastup protiv Ferencvaroša.

“Dani Olmo nije bio dovoljan da Dinamo pobijedi”, navele su novine Sport sa sjedištem u Barceloni.

“Umjetničko djelo Danija Olma u pretkolu Lige prvaka”, opisale su njegov pogodak novine Marca, sa sjedištem u Madridu, a onda se upitale u naslovu “Hoće li ostati u Hrvatskoj?”.