DANCI TEŠKO PRIHVATILI PORAZ: Izbornik i mediji naglašavaju samo jednu stvar

Autor: Dnevno GIŠ

Danska je na Maksimir došla po nulu, a otišla je s dva prekrasna gola u mreži Schmeichela juniora te je morala prvo mjesto na tablici prepustiti Hrvatskoj i nadati se posrtaju Vatrenih u Beču.

Ne možemo reći da Danci nisu igrali, ali igrali su onoliko koliko im je Hrvatska dozvolila i da nemaju Eriksena teško da bi i zapucali prema golu, a kamoli onako pogodili za 1:1.

Nakon utakmice naravno da su gosti bili razočarani, ali je izbornik Hjulmand čestitao pobjedniku:





“Čestitam Hrvatskoj na pobjedi. A mi? Mi smo razočarani…”, izjavio je prvo Danski izbornik nakon utakmice.

Izjednačena utakmica

“Utakmica je bila izjednačena, ali Hrvatska je ipak bila malo bolja. U prvom dijelu smo mi bili čak malo bolji, imali smo i nekih dobrih situacija, no gol Sose je puno toga promijenio. A znate da Hrvatska lakše igra kada povede, da lako igra prema naprijed, puno i kvalitetno drži loptu u svojim nogama, a to jako umara protivnika”, nastavio je izbornik gostiju pa nastavio:

“Da, Eriksen je zabio sjajan gol, ali mi smo nakon toga prebrzo primili drugi gol. To je ono što me najviše može ljutiti. Da, najgore je to što smo primili gol samo minutu ili dvije nakon našeg izjednačenja, tko zna kako bi se stvari odvile da smo izdržali samo nekoliko sljedećih minuta. Do kraja utakmice imali smo šansi, pritiskali smo, no nismo uspjeli zabiti. Ništa, ostaje nam da pokušamo pobijediti Francusku i vidjeti što će napraviti Hrvatska”, zaključio je Danac.

Christian Eriksen's screamer wasn't enough to stop Croatia beat Denmark… However his form this season has been incredible. 🔥 pic.twitter.com/gZ9dlDgLKj





— 90min (@90min_Football) September 22, 2022

Jednako su razočarani bili i mediji iz Danske, koji su naglasili samo jednu prevagu, a to je kapetan Luka Modrić:









“Da, Hrvatska ima Luku Modrića, nogometaša koji ima najmanji broj otkucaja srca na svijetu kada ga okruži nekoliko u crno odjevenih igrača danske momčadi. Kad se to dogodi, on se odmah pobrine da zapali domaću publiku driblingom, dodavanjem ili udarcem nakon kojeg uslijedi ubačaj iz kuta”, pišu Danci i dodaju kako su pokušali, ali jednostavno nije išlo:

“Hrvatska je dobro školovana momčad i Modrić je sposoban napraviti nešto izvanredno. Danska nije imala šifru za zaustavljanje ni njega ni cijele momčadi”, realni su Danci koji sad idu na pobjedu protiv Francuske i nadaju se pozitivnom rezultatu iz Beča.