DANAS JE NOGOMETNI PRAZNIK: El Clasico s Modrićem i Rakitićem u glavnim ulogama

Danas (nedjelja, 21 sat) se igra 224. derbi španjolskog noogmeta – El clasico. Sraz Reala i Barcelone. Učinak u službenim utakmicama je 88 pobjeda Reala te jedna manje Barcelone. Gol razlika je također na Realovoj strani te iznosi 373-360. To je sportski događaj sezone u Španjolskoj te najgledaniji derbi na svijetu kojega prati više stotina milijuna gledatelja diljem svijeta. Još od početka natjecanja ova dva kluba predstavljala su dvije različite regije u Španjolskoj: Kataloniju i Kastilju, kao i dva različita grada – veliki kontinentalni Madrid, te velika luka Barcelona. Njihovo rivalstvo također reflektira i političke i kulturne tenzije koje se desetljećima osjete između Katalonaca i Kastiljaca, a koje jedan autor naziva ponovnim rađanjem Španjolskog građanskog rata.

Tijekom Španjolskog građanskog rata došlo je do ukidanja katalonskog jezika i do zabranjivanja njihove cjeloukupne kulture. To je u navijača Barcelone stvorilo apatiju prema Madridu i njegovom najjačem brandu, Realu. Tijekom 50-ih godina prošlog stoljeća suparništvo je još više pogoršano nakon kontroverznog transfera Alfreda di Stéfana koji je na kraju zaigrao za Real Madrid i postao ključnim igračem njihovih kasnijih uspjeha.

Zadnjih nekoliko godina nama je ovaj dvoboj zanimljiv zbog naših igrača u glavnim ulogama – Luke Modrića iz Reala i Ivana Rakitića iz Barcelona. K tome, dnašnja utakmica je natjecateljski jako bitna, Barcelona ima dva boda prednost nad Realom i pobjedom bi pobjegla na golemih pet bodova prednosti. Modrić je ove sezone redovitiji u prvoj momčadi od Rakitića u startnoj postavi Barcelone.