DANAS DINAMO OPET IGRA ZA HRVATSKU! Evo kada će Modri pokušati napraviti iznenađenje u Londonu

Autor: G.I.Š.

Dinamo će večeras od 21 sat istrčati na stadionu u Londonu gdje će protiv West Hama pokušati odigrati barem neodlučeno, čime bi momci iz Zagreba osigurali nastavak proljeća u Europa ligi i nove bodove za HR nogomet.

Iako je Dinamo već osigurao novo europsko proljeće, te će u slučaju nepovoljnih rezultata, poraz u Londonu i pobjeda Genka protiv Rapida, svoj put nastaviti u novom natjecanju UEFA-e Konferencijskoj ligi, što bi ipak donijelo manje bodova u lovu na predstavnike u Ligi prvaka u novoj sezoni.

Na žalost kako smo već izvijestili Dinamo ide oslabljen na West Ham, pošto je u Zagrebu ostao najbolji igrač “Modrih” Bruno Petković, ali nadamo se kako će večerašnji izabranici Željka Kopića ipak i bez njega ostvariti povoljan rezultat.

It’s Matchday!

Europa League #UEL MD 6️⃣@WestHam vs @gnkdinamo 🇭🇷

Man in the middle:

Maurizio Mariani 🇮🇹

Kick off time:

21:00 CET 🇭🇷 / 20:00 BST 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🖥 Live TV: ArenaSport 1 HR 🇭🇷#ComeOnYouIrons ⚒ pic.twitter.com/xV3zBm8HBL — CroatianIronsWHU (@CroatianIrons) December 9, 2021

Prilika za Vlašića

Ono što je izazvalo veliku pozornost ovih dana je i izjava sadašnjeg igrača West Hama, bivšeg igrača Hajduka i veznjaka Vatrenih Nikole Vlašića, kako bi želio izbaciti Dinamo iz Europa lige, dodatno je uzburkala strasti na relaciji Split-Zagreb.









Prije susreta u Londonu strateg Zagrepčana Kopić se nada kako će se momčad ustabiliti nakon šoka protiv Hajduka i kako će napraviti pozitivan rezultat.

“Razmišljam o tome da ostvarimo pozitivan rezultat. Mislim da je to velika stvar za klub, ako uspijemo dočekati proljeće kao sudionici Europske ligi. Želimo ostvariti i pozitivan rezultat kako bi što prije izašli iz rezultatske krize u kojoj se trenutno nalazimo. Imamo jako puno motiva. Zapravo, sami sebi stvaramo određenu vrstu pritiska da dođemo do pravog rezultata, bez obzira na to što smo osigurali proljeće u Europi”, rekao je Kopić.

Trener Čekićara David Moyes, je otkrio da ima problema s ozljedama igrača, ali i zgusnutim rasporedom, te vjerojatno neće krenuti na Dinamo s najjačom postavom, pa se očekuje kako će igrati i Vlašić

“Nastojat ćemo što manje govoriti o ozljedama. U ovoj ću utakmici priliku dati mladim igračima za debi. Uzbuđen sam zbog njih, ali ujedno i nervozan. Vlašić? Svi volimo Nikolu, još se prilagođava, ali čeka ga dosta prilika u budućnosti. Da, igrat će protiv Dinama”, otkrio je planove za večeras Moyes.