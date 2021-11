DANAS BI NAŠEM ‘CICEKU’ BIO ROĐENDAN! Na Mirogoju su ga posjetili prijatelji iz generacije

U ovoj godini izgubili smo jednog od najvećih napadača koje je Hrvatska ikad imala, kada je 1. ožujka nakon teške i kratke bolesti preminuo Zlatko Cico Kranjčar.

Cicek je rođen na današnji dan prije 65. godina, a danas su se na njegovom vječnom počivalištu okupili njegovi prijatelji i najbliža rodbina.

Podsjetimo, Cico Kranjčar je preminuo nakon što je bio hospitaliziran, a fatalna je bakterija kojom se zarazio MRSA.

Došla generacija

Cicu su tako danas na Mirogoju posjetili pripadnici legendarne Dinamove generacije koja je osvojila titulu prvaka Jugoslavije 1982. godine.

Tako su se na njegov rođendan skupili supruga Elvira, Velimir Zajec, Marko Mlinarić, Džemal Mustedanagić, Marijan Vlak, Stjepan Deverić, Mladen Munjaković.

Rest In Peace Cico Kranjcar 🙏 Kranjcar was a Dinamo Zagreb legend..As a player he played in Croatia’s first ever game in 1990 vS USA. Also coached Croatia from 2004-2006..Will always be a part of Croatian football history pic.twitter.com/3J0KXk9j7f

— Ante🥈🥉 (@AnthonyZoric) March 1, 2021