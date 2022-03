DAN KADA SU PLAKALI ZAGREB I HRVATSKA: On je bio i ostao vječni Plavi 9

Autor: G.I.Š.

Prošla je već godina dana od kada smo na današnji dan 2021. godine saznali kako nas je zauvijek napustio legendarni Plavi 9, Zlatko Cico Kranjčar.

Svi smo znali našeg Ciceka, znali smo da je pravi zagrebački fakin, Hrvat, i da će nakon njegovog odlaska ostati velika praznina u hrvatskom nogometu.

Zlatko Kranjčar preminuo je u 65. godini života nakon kratke i teške bolesti, a iza njega ostala je velika karijera koju je imao kao igrač Dinama i Rapida, te kao trener hrvatske reprezentacije, NK Zagrebom i njegovim Dinamom.

Emotivan oproštaj

Cicek je ispraćen na posljednji počinak na zagrebačkom groblju Mirogoj u Aleji velikana, gdje je zauvijek našao svoj počinak uz druge legende Modrih, uz Zagorske popevke i Sinatrin “My way”.

Još svi pamtimo i emotivan oproštaj Nike Kranjčara u hotelu Westin kada je o svom ocu rekao:

“E, moj Cicek, znam da me sada gledaš odozgo. I da se smiješ jer si me uspio izvući na pozornicu. A znaš koliko to ne volim. Bio si idol, vodilja, prijatelj, bio si dobri duh našega grada”.

Legenda Dinama

Kranjčar je odigrao 307 utakmica za Dinamo, te je postigao 98 golova u prvenstvu, a u sezoni 1981/82. osvojio naslov prvaka, a osvojio je i dva put Kup bivše države s Plavima.

Karijeru je nastavio u Rapidu iz Beča, a karijeru je završio u SV Wienerfeldu 1990. godine. Nakon toga je dva puta bio za kormilom Dinama i osvojio je prvenstva 1996. i 1998. godine, dok je sa Zagrebom osvojio legendarni naslov 2002. godine.

Kao igrač dva put je nastupio za reprezentaciju hrvatske, dok je kao izbornik bio na njenom čelu od 2004. do 2006. godine.