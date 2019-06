DAN KADA ĆE SE PROMIJENITI SVE?! Dogovoren sastanak o budućnosti reprezentacije u Splitu

Predstavlja se nastavlja i ne sluti joj se kraj. Jer, reprezentacija će po svemu sudeći 10. listopada igrati u Splitu, a da će biti tako pokazuje i sastanak, zakazan za ponedjeljak, u Splitu između predstavnika Hrvatskog nogometnog sveza (HNS) i predstavnika Hajduka i Grada Splita.

Ne, na sastanku, neslužbeno se govori, neće biti predsjednik Davor Šuker koi nije poželjan u Splitu, nego izvršni direktor Marijan Kustić. Što jasno daje do znanja kako su predsjedniku Šukeru smanjene ovlasti u zadnje vrijeme.

Grad Split je, a to je bilo smiješno, prihvatio domaćinstvo (?), a Hajduk se nije oglasio, jer dio Hjdukovih navijača izričito je protiv reprezentacije u Splitu, a po onoj našoj” ne bi se htjeli zamjeriti”, klub šapće. U Splitu su s razlogom ljuti, samo dva puta u 20 godina Hrvatska je igrala u Splitu, a jednom bez navijača. Na sastanku će se pričati i o Hajdukovim zahtjevima upućenim Savezu.

HNS je već odavno morao poslati Uefi ime domaćina a to nije učinio u roku od četiri mjeseca prije utamkice, Uefa je rok produžila, no i ta je barijera probijena. Realno, utakmica se legalno može igrati u Splitu, jer je Grad dao dozvolu, HNS-u nije potrebna dozvola kluba. No, kao pričuvno mjesto odigravanja već se spominje Rijeka i mali novi stadion na Rujevici.

Očito će oni navijači koji ne žele reprezentaciju u Splitu ostati kratkih rukava. Ili se varamo?