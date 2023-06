Daliću ponuda kakva se teško odbija? Žele ga spojiti s Ronaldom, a tamo je već jedan Hrvat

Nakon što se vratio u Hrvatsku s dijelom reprezentativaca sa srebrom sa završnog turnira Lige nacija, Zlatko Dalić se nakon posla u pripremama i na ‘Final Fouru’ u Nizozemskoj posvećuje odmoru, a oko hrvatskog izbornika se uoči tog predaha zavrtjela i zvučna priča.

O njoj piše Rudy Galetti, talijanski novinar, koji tvrdi da Dalić ima ponudu saudijskog Al-Nassra, kluba najpoznatijeg po tome što je njegov član od kraja siječnja Cristiano Ronaldo.

U slučaju da je ponuda zaista na stolu, bilo bi to za hrvatskog izbornika vrlo izazovno ne samo zbog Ronalda, već i zato što Saudijci ne štede kada treba primamiti nekog novog za dolazak.

Galetti nije spomenuo iznos koji je u igri, ali bio bi to izazov za Dalića, koji taj kraj svijeta već dobro zna, ne samo zbog vođenja Vatrenih do bronce u Katru na lanjskom Svjetskom prvenstvu.

🚨👀 #AlNassr are still looking for a new coach for the next season.

💰 The 🇸🇦 club just sent an offer to Zlatko #Dalić, the current manager of the 🇭🇷 National Team: evolving situation. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/dw4fiG1PpZ

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 19, 2023