Daliću bi ovaj standardni Vatreni mogao biti baš veliki problem na Euru

Autor: Dnevno GIŠ

Neumorna radilica i maratonski trkač na sredini terena za Vatrene već je godinama najpoznatiji Turopoljac Marcelo Brozović, koji je od ovog ljeta i najplaćeniji hrvatski nogometaš svih vremena.

Marcelo je svoje nogometno ime gradio od Hrvatskog dragovoljca, Lokomotive, preko Dinama do milanskog Intera, dok nije prešao u Saudijski Al Nassr kod Ronalda, za cifru koja može doseći i 100 milijuna eura.





Brozović je prošao nevjerojatno s financijske strane, zaradio je dovoljno za nekoliko života, ali ostaje pitanje one sportske, natjecateljske strane, za koju se može sa sigurnošću ustvrditi kako nije ista u Al Nassru ili Interu.

Pošten pristup

Epic Brozo, tako su tepali navijači Intera svojem Hrvatu u sredini terena, koji je svojim poštenim pristupom oduševljavao Talijane, koji mogu pretrpjeti poraz, ali ne i nezalaganje, a to kod Marcela nikad nije bio slučaj.

O odnosu Marcela Brozovića prema nogometu najbolje je svjedočio njegov trener iz Hrvatskog dragovoljca Damir Mužek, koji je tada mladog Broza poveo na pripreme s prvom momčadi.

Naravno Mužek ga nije poveo iz hira, već zato što je Brozović bio izuzetan u mladim kategorijama, a i imao je jasnu viziju sebe kao nogometaša, a bio je, kako svjedoči njegov bivši trener tih, nenametljiv, a na travnjaku samo trči.

Uvijek isti

Brozović je na pripremama izbori poziciju u prvoj momčadi, a Mužek se jednom prisjetio kada je dao Marcelu pucati penal na prijateljskoj utakmici na pripremama u Turskoj protiv rumunjske Universitatea Craiove i količine trke Vatrenog.

“Ma najviše mi je žao što prije nije bilo onih aparata koji su mjerili količinu trke. To bi bili rezultati da se čovjek smrzne. Znaš, on ti je bio kao ona igračaka koju navineš pa je pustiš i ona trči dok se ne ugasi. Samo, Brozović se nikada nije gasio. I uvijek je bio ležeran. Kako je pucao penal na SP-u ili u Antaliji, tako je pucao u Velikoj Mlaci”, ispričao je Mužek.

Isti način i pristup igri na kraju su ga preko Dinama doveli do reprezentacije i Intera, a u njima se uvijek znalo kako će Brozović otrčati svoju kilometražu, dok je postao neizostavan član sredine terena, uz Luku Modrića.









Niži intenzitet

No sada se dolazi do toga može li Marcelo Brozović održati onakav natjecateljski intenzitet kakav je imao u Interu i koji ga je doveo do toga da je bio među najboljim veznim igračima svijeta, ako znamo da Saudijsko prvenstvo ili Azijska liga prvaka nisu natjecanja na razini onih europskih.

To se može vidjeti i iz velike želje od strane Saudijske Arabije da njihov prvak dobije nekakvu pozivnicu za UEFA-inu Ligu prvaka, koja bi ipak garrantirala utakmice protiv najboljih europskih klubova.

Brozović je sigurno i dalje predan svojem poslu, ali će morati naći dodatnu motivaciju kako bi do Europskog prventsva u ljeto 2024. godine u Njemačkoj, bio onaj motor koji nas može odvesti do zlata.