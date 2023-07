Dalić je izostavljanjem poslao poruku: Jako je podignuo povratnika među Vatrene

Autor: Ivan Lukač

Jedan od igrača za koje se očekivalo da će brzo postati nositelj igre Vatrenih bio je Luka Ivanušec. Na Euro 2021. došao je nakon što je igrao vrlo dobro Euro mladih, a s obzirom na sjajnu sezonu u Dinamu zaslužio je poziv Zlatka Dalića.

Svojom energijom, brzinom i driblingom s klupe je redovito donio nešto dobro. Nakon tog Eura igrao je solidno, ali u 2022. se ozlijedio te je tu počeo njegov blagi pad. Očekivano ozljeda ga je zaustavila pa nije ni pomogao Dinamu kada se prvenstvo lomilo. Očekivalo se da će 2022./23. sezona biti presudna za njega.

Na njegovu žalost nije bilo tako. Ante Čačić ga je stavio na “desetku” iako je govorio da ta pozicija nije za njega. Samim time i forma je padala. Vidjelo se da se muči i da ne radi prevagu koju je inače radio. Igrao je puno, ali bilo je očito da s takvom formom teško će u Katar. Tako je i bilo. I on je bio svjestan toga.





“Bio sam doma, pratio i to je to. Što je presudilo? Jednostavno, moram pogledati s realne strane. Pao sam u formi, nisam bio na razini na kojoj sam trebao biti. To znam i to si zamjeram. Ali, kao što danas kažem i ovim ljudima, ne treba odustajati, neću ni ja. Siguran sam da ću se vratiti bolji”, što je i dokazao.

Čudesan povratak

Odmah nakon Katra je eksplodirao. Dinamu je zbog ozljede otpao Petković, Oršić je prodan, a uskoro i Ademi. Na njemu je bilo da preuzme odgovornost i potvrdi titulu Dinama. Bilo je mnogo upitnika. Može li nakon najgore faze u karijeri preuzeti tako bitnu ulogu. Odgovor je došao vrlo brzo.

Odigrao je sjajnu utakmicu u rodnom Varaždinu, a onda na snježnom Maksimiru bio igrač utakmice u derbiju protiv Hajduka. Gotovo je nestvarno izgledao njegov preporod. Jedan od glavnih razloga za to je i što je odlaskom Oršića zaigrao na lijevom krilu. Sada je bilo vidljivo da je to njegova pozicija.

Kod Bjelice je bio igrač s klupe. Često ga je koristio Bjelica, ali na različitim pozicijama. Na desnom krilu prve sezone nije mogao jer je bio Hajrović, na “desetci” Olmo, a na lijevom Oršić. Međutim, Hajrović je počeo padati, a Ivanušec rasti i tako je postao desno krilo. Očito je i sam čekao odlazak velikog prijatelja Oršića da zaigra na lijevoj stani jer tamo je on pravi.

Dalić ga je vratio već u ožujku protiv Turske i Walesa: “Izvukao sam se iz jedne loše situacije u koju sam upao i zbog toga sam sretan. Reprezentativni poziv ti daje ogroman motiv, a kada prebrodiš neke teže trenutke u karijeri rasteš kao osoba.”

Na početku ove sezone samo je nastavio gdje je stao. ‘Hat-trick’ protiv Astane i to na spektakularan način potvrdio je da će ponovno biti prevaga. Dok ga love europski velikani, navijači mu poručuju da ostane. Teško je zamisliti da će stvarno i ostati jer u Dinamu je već pet godina i spreman je za jaču ligu.









Ako ostane nitko sretni od modrog puka, a ako ode nitko mu to ne može zamjeriti. Ivanušec je postavio primjer karaktera i igrača koji nije odustao i kojeg je loša forma motivirala da bude još bolji, a ono najbolje tek dolazi.