Đoković nije prepoznao poznatog Vatrenog: Dalićev miljenik otkrio senzaciju

Autor: Ivor Krapac

Nakon prekida koji je u većini prvenstava trajao u razdoblju Božića i dočeka 2024. godine, nogometna sezona se u najjačim ligama nastavlja u punom tempu. U akciji će ponovno biti i puno hrvatskih reprezentativaca, a među njima, svoj nastavak sezone u dresu Wolfsburga čeka i Lovro Majer, kojeg u momčadi Nike Kovača u 17. kolu Bundeslige sutra očekuje gostujući nastup protiv Mainza.

Došao je kraju predah za Majera, jako oružje izbornika Zlatka Dalića u naletu na obranu protivnika u reprezentativnim utakmicama. U tom predahu, 25-godišnji Vatreni imao je i jedan poseban susret. U Dubaiju je nedavno naletio na Novaka Đokovića, posvetio mu je pritom i posebne riječi nazivajući srpskog teniskog asa najvećim u povijesti, a sada se na taj susret u Ujedinjenim Arapskim Emiratima vratio u razgovoru za njemački Kicker.

Majer je kazao da se susret dogodio neplanirano, a dotaknuo se i hrvatske veze s Đokovićem koju donosi Goran Ivanišević, trener srpskog asa čiji će prvi izazov na dolazećem Australian Openu biti upravo protiv Hrvata, mladog Splićanina Dine Prižmića koji je u Melbourneu prošao kvalifikacije. Majer je u drugom sportu, ali kaže da u Đokoviću vidi inspiraciju.

‘Jedan od mojih idola’

“Bilo je fantastično. Nemam puno idola u sportu, ali on je definitivno jedan od njih. Novak je izniman ne samo kao sportaš, nego i kao pravi tip, prava osoba. Sreli smo se slučajno, bio je to prvi naš susret, a pričali smo oko sat vremena. Znam njegovog trenera Gorana Ivaniševića, Hrvat je, kao i ja, pa je to bio dobar početak za razgovor. Bilo je apsolutno inspirirajuće”, rekao je Majer Nijemcima.

“Od tenisača poput Đokovića mogu naučiti puno o mentalnoj snazi, primjerice. U tome je on najjači, a to je važno u bilo kojem sportu”, rekao je Majer o konkretnim poukama koje može dobiti od 36-godišnjeg Beograđanina. Susret je bio slučajan, a hrvatski reprezentativac kaže da nije uvjeren da je Đoković znao tko je on prije nego se predstavio.









“Nisam siguran je li me prepoznao, ali mislim da nije. Bili smo na plaži, a siguran sam da je mogao vidjeti da sam i ja sportaš. Kad smo se sreli rekao sam mu čime se bavim”, kazao je 25-godišnji Vatreni koji je nakon odlaska iz Dinama sada na svojoj drugoj postaji u inozemstvu. Prije Wolfsburga, bio je u francuskom Rennesu.

Naletio i na Mbappea

Prije susreta s Đokovićem u Dubaiju, Majer je imao još jedan sličan ‘nalet’ na poznatog sportaša, na francuskog reprezentativca Kyliana Mbappea, no tada nije bilo potrebe za puno predstavljanja s obzirom na to da se s Mbappeom upoznao na francuskim prvoligaškim terenima – hrvatski reprezentativac u Rennesu, a Francuz u dresu PSG-a.

“Sreli smo se u ligaškoj utakmici, a u tom kasnijem susretu mi je on prišao kako bismo popričali. Bio je potpuno normalan, jako ugodan”, rekao je Majer o 25-godišnjem Francuzu kojem je na tragu madridski Real. Majer, pak, ide dalje u dresu Wolfsburga, koji ga je proteklog ljeta doveo za 25 milijuna eura. Riječ je o visokom iznosu, no hrvatski reprezentativac kaže da ga to ne pritišće.









“Prije bih rekao da je to dobar osjećaj. Uvijek ima pritiska, ali kada bih na samog sebe stavljao dodatni teret, ne bih uspio igrati slobodno, a samo kad igram slobodno mogu biti na svojoj pravoj razini. Znao sam da sam radio naporno i da je klub bio spreman platiti puno novca za mene”, kazao je Majer.

Njegov put u Wolfsburgu nastavlja se ovog vikenda, a do sada, u dresu njemačkog kluba ima po dva gola i asistencije u 18 službenih utakmica. Za Majera i za momčad Nike Kovača slijede novi izazovi u Bundesligi u kojoj je Wolfsburg trenutno u sredini ljestvice, na 10. mjestu, s 19 bodova u dosadašnjih 16 kola.