DALIĆEV ZLATNI DEČKO: Već je zvijezda ruskog prvenstva, a uskoro bi mogao steći i kultni status u reprezentaciji

Autor: Dnevno.hr

Nije mu sinoć izbornik Dalić kontra Azerbajdžana dao 90 minuta, iako ih je možda i zaslužio. Nema veze, reći će on i strpljivo početi graditi novu priču. Jednom će postati junak, zašto to ne bi bilo već u Budimpešti ove nedjelje.

U razgovoru za Net.hr našao se Nikola Vlašić. Everton, CSKA, pa onda i reprezentacija, o svemu pomalo.

“Utakmica je bila iznenađujuće teška, oni su poveli tim zgoditkom u kojem se lopta odbila od našeg igrača i čudnom putanjom ušla u gol. Naravno da je teško kad gubiš 1-0, ali mi smo pokazali karakter. Na kraju pobjeda i nije lijepa, ali pobjedi se ne gleda u zube. Najbitnija su tri boda, idemo protiv Mađarske po novu pobjedu. Što se tiče eventualnog sastava za Mađarsku, to ćemo s izbornikom dogovoriti. On će odlučiti koji su igrači najprikladniji za taj dvoboj. Sigurno da nas u Budimpešti u nedjelju očekuje teži protivnik, ali opet vjerujem da ćemo mi biti bolji nego u ovoj utakmici, vidjet ćemo što će se dogoditi”, rekao je Nikola Vlašić, veznjak Evertona na posudbi u CSKA koji igra sjajnu sezonu u dresu ruskog velikana.

“Do kraja prvenstva u Rusiji ima još deset kola, nakon toga čeka me i nastup na Euru za U-21 reprezentaciju i o eventualnom mom ostanku u CSKA ili odlasku pričat će se nakon toga. Vidjet ćemo, sve su opcije otvorene. Izabrat ću ono što je najbolje za mene, za klub i za moj daljnji razvoj”, nastavio je Vlašić.

Ima za njega još vremena, mnogo će se naigrati u dresu reprezentacije. Samo da ga posluži zdravlje, a za ostalo ima sve predispozicije.

“Ponosam sam što igram za Hrvatsku i drago mi je što izbornik ozbiljno računa na mene. Svaki put kad me izbornik pozove da uđem u igru, meni zaigra srce. Želim odigrati što više minuta za Hrvatsku i biti što duže na terenu. No, to je na izborniku da odluči. U Rusiji još uvijek pričaju o srebru Hrvatske, dive se uspjehu, ali polako se to zaboravlja, treba napraviti neki novi veliki uspjeh”, kaže Vlašić.