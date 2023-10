Kramarić upitan za utakmice odluke, liječnike iznenadilo novo otkriće

Zlatko Dalić bio je pogođen nizom problema sa sastavljanjem momčadi za utakmice protiv Turske i Walesa u tek završenoj rundi kvalifikacija za Euro 2024. u Njemačkoj, a prijeti opasnost da se jedan jaki adut neće vratiti ni za susrete s Latvijom i Armenijom u studenom.

Teške dane prolazi Andrej Kramarić, koji je u ranoj fazi sezone krenuo odlično u dresu Hoffenheima, no kako se bližilo reprezentativno okupljanje za nastupe protiv Turaka i Velšana, pokazalo se da nije mogao pomoći u dvije utakmice koje je Hrvatska izgubila. Problem je ruptura mišića noge, a novo otkriće iznenadilo je liječnike.

Snimka je pokazala da je riječ o rupturi mišića od devet centimetara, što pod znak pitanja stavlja Kramarićev nastup u posljednje dvije hrvatske utakmice u skupini u kvalifikacijama za Euro.

Po sadašnjoj procjeni, Kramarićev oporavak trajao bi pet do šest tjedana, što bi značilo izostanak iz dvoboja s Latvijcima i Armencima koji su na rasporedu baš u tom razdoblju.

Protiv Latvijaca se igra u Rigi 18. studenog, manje od pet tjedana od danas, a protiv Armenije je susret na rasporedu za točno pet tjedana, 21. studenog na travnjaku Maksimira.

Prije prošlog okupljanja, Kramarić je dugo bio na Dalićevom popisu, no potom je objavljeno da zbog ozbiljne ozljede ipak neće biti na raspolaganju.

Croatia striker Andrej Kramarić is going to miss the two October #EURO2024 qualifiers against Turkey and Wales due to muscle injury. We wish him a speedy recovery! 👍#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/K4qEHw7jq3

— HNS (@HNS_CFF) October 10, 2023