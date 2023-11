Dalićev mladi adut usred napete priče u Njemačkoj: ‘Nije istina da ga je Bayern zvao’

Prije nego se hrvatska reprezentacija uskoro okupi za utakmice protiv Latvije i Armenije u kvalifikacijama za Euro dogodine u Njemačkoj, upravo u zemlji domaćinu Eura se u medijskom prostoru dogodila borba riječima oko Josipa Stanišića, koji za Vatrene igra sve češće.

Stanišić je tijekom ljeta poslan iz Bayerna na posudbu u Bayer iz Leverkusena, a nakon toga, ovih dana pojavila se priča da bi ga Bayern htio povući natrag prije nego posudba istekne po završetku sezone.

O tome je informaciju imao Florian Plettenberg, novinar njemačkog Skyja, objavljujući što se vrtjelo oko Stanišića, po njegovim saznanjima.

“Bayern je izrazio želju da ove zime prekine posudbu i rano vrati Stanišića. Međutim, to je gotovo nemoguće i Bayern je o tome obaviješten”, napisao je Plettenberg.

“U Leverkusenu su zadovoljni njegovim predstavama, a klubu treba kako bi mijenjao Kossounoua i Tapsobu s obzirom na to da će obojica biti na Afričkom kupu nacija”, dodao je novinar njemačkog Skyja u objavi na Twitteru, današnjem X-u.

🆕 News Josip #Stanisic: FC Bayern would like to terminate the loan in the winter and bring him back early. However, it’s nearly impossible and Bayern is informed about it.

➡️ Leverkusen is pleased with his performances and needs him to replace Kossounou & Tapsoba because both… pic.twitter.com/7b47VDfYDy

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 30, 2023