Dalića ovakvog još nismo vidjeli: Pojavile se snimke izbornika koje puno toga govore

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je na gostovanju kod Walesa u Cardiffu s 1-2 (0-0) u utakmici skupine D kvalifikacija za odlazak na Euro 2024. te tako došla u nezavidnu poziciju uoči posljednja dva kola koja su na rasporedu u studenom. Oba pogotka za Wales postigao je Harry Wilson. Prvo je u 47. minuti prevario Livakovića nakon nesmotrene povratne lopte Kovačića, a u 60. minuti je tjemenom proslijedio ubačaj Jamesa u mrežu.

Mario Pašalić ublažio je poraz kada se u 75. minuti najbolje snašao nakon ubačaja Modrića iz kuta te glavom poslao loptu u mrežu.

Hrvatska i Wales imaju po 10 bodova iz šest odigranih susreta te su na drugom, odnosno trećem mjestu na tablici, ali Wales je u prednosti zbog boljeg omjera u međusobnim susretima što znači da Hrvatska više ne ovisi samo o sebi u borbi za plasman u Njemačku.

“Wales je bio boji, agresivniji, pokazao više želje, riješio je svoje situacije. Imamo problem prema naprijed, nemamo ideje kako doći do gola. Ovo je zaista loše. Doveli smo se u tešku situaciju. Imali smo izglednu situaciju, sad ovisimo o drugima. Imamo još dvije utakmice. Preuzimam odgovornost, mogao sam nešto bolje napraviti. Zaista teška situacija”, izjavio je poslije utakmice izbornik Zlatko Dalić, kojeg smo rijetko kada imali prilike vidjeti toliko razočaranog. Uhvaćen je kako zabrinuto pokriva oči i i prima se za glavu što je zaista rijetkost otkako je preuzeo Vatrene.

“Preuzimam odgovornost, mogao sam nešto bolje napraviti. Zaista teška situacija. Htio sam da Vida donese agresivnost i to je donio. Loša utakmica, moramo se pobrinuti za ovo. Ovo je problem kad ne stvaramo šanse. Da, nismo imali kreacije naprijed. Bezidejni smo bili, zaista loše. Ne znam što bih rekao na sve ovo. Moramo podići glavu i ispričati se za ovo”; poručio je zabrinuti dalić

“U problemima smo, čekamo iduće dvije utakmice, ne ovisimo samo o sebi. Nadamo se da ćemo se oporaviti i da će neki igrači zaliječiti ozljede. Na poluvremenu smo htjeli okrenuti stvari. Juranović je imao mali problem. No odmah smo pogriješili na početku drugog dijela. Wales je bio agresivan, imao je podršku publike. Imamo puno problema, no moramo vidjeti kako se podići, kako dobiti Latviju, kako se pripremiti. Moramo ovo prebroditi i okrenuti se idućim utakmicama. One su za nas biti ili ne biti” zaključio je.

Do kraja kvalifikacija Hrvatska će još igrati protiv Latvije 18. studenoga u Rigi te protiv Armenije 21. studenoga u Zagrebu, dok će Wales 18. studenoga gostovati kod Armenije, a tri dana kasnije ugostiti Tursku. Za plasman na EURO Hrvatska mora u tim utakmicama osvojiti više bodova od Walesa.