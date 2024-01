Dalić se naklonio hrvatskoj dijaspori: ‘Zamislite samo što će biti kad mi dođemo’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatski rukometaši uživali su veliku navijačku podršku s tribina SAP Arene u Mannheimu u prvom krugu Europskog prvenstva u Njemačkoj, a atmosfera koju je hrvatska dijaspora napravila u tri utakmice prvog kruga nije promaknula Zlatku Daliću. Izbornik hrvatskih nogometaša govorio je o tome u emisiji “Globalna Hrvatska” koja će danas biti emitirana u 18 sati, no HRT je već pustio u javnost kako je tekao razgovor.

Hrvatski iseljenici daju Vatrenima veliku snagu, ima ih gdjegod da reprezentacija igra, a Dalić se s time izbliza upoznao u sada već više od šest godina na klupi reprezentacije, nakon što je došao 2017. u listopadu. “Oni su naša velika podrška. Gdjegod da dođemo u svijet, uvijek ima Hrvata koji dođu, koji nas bodre, koji navijaju, koji stoje iza nas. Jedva čekaju da hrvatski sportaši dođu negdje u njihovu blizinu, u njihovo okruženje, da ih podrže. I ovim putem zahvaljujem se svima njima na velikoj podršci”, rekao je Dalić na HRT-u.

“Zadnji primjer je bio Rotterdam, gdje je bilo 35 tisuća Hrvata na utakmici reprezentacije Hrvatske izvan Hrvatske. To je zaista bila sjajna brojka i predivna atmosfera. I to je ono što oni žele vidjeti, Hrvatsku u svim mogućim sportovima diljem svijeta. Sada su aktualni vaterpolo i rukomet, dvorane su pune, tereni su puni naših ljudi. I zaista, naša iseljena Hrvatska živi s nama, navija za nas, podržava nas. Mi smo njima zaista velika, velika snaga i ono što dobivamo od njih je neopisivo”, dodao je izbornik Vatrenih.

Odlična uvertira

Dalić se potom osvrnuo i na atmosferu koju su hrvatski rukometaši uživali u prvom krugu Eura u Njemačkoj, u tri utakmice u Mannheimu. “To je jedna uvertira. To je samo jedan dio kako će biti na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Sad je puno naših navijača tamo, možete zamisliti kako će biti u šestom mjesecu. Mislim da po svim nekakvim najavama da je najveći broj Hrvata koji traži ulaznice u cijeloj Europi”, rekao je.

“To je još jedan pokazatelj koliko mi volimo, koliko cijenimo, koliko respektiramo našu državu, našu reprezentaciju, naš narod. To će biti sjajno. Mislim da će biti i 100 tisuća po utakmici, bilo bi premalo koliko nas ima, koliko želimo biti tamo prisutni. Mnogi će ostati bez ulaznica, ali sam uvjeren da će biti oko stadiona i navijati za Hrvatsku”, nastavio je izbornik Vatrenih.

“Ono što se dogodi na dan utakmice po cijelome gradu gdje Hrvatska je igrala, to je nešto fantastično. Ja sam kao navijač prije 10, 15, 20 godina bio u takvoj situaciji u svakom gradu gdje je Hrvatska igrala i nešto što se zaista uvijek zapamti. To je jedan prelijep doživljaj i tako će biti i u Njemačkoj”, zaključio je Dalić u razgovoru na HRT-u, u emisiji kojoj je u fokusu hrvatska dijaspora.

Pamte se slike iz Nizozemske

Hrvatski rukometaši uživali su u sjajnoj podršci u Mannheimu, a proteklog ljeta, kako je Dalić spomenuo, sličnu jaku potporu imali su i Vatreni kada su igrali u Nizozemskoj na završnom turniru europske Lige nacija. U polufinalnoj utakmici su u drugi plan tada pali i nizozemski navijači na tribinama stadiona De Kuip u Rotterdamu, a podsjetimo, Hrvatska je na kraju tog polufinalnog susreta slavila s 4:2 nakon produžetaka.

Hrvatska je prošlog lipnja imala veliku podršku i u finalu u Rotterdamu, no na kraju nije bilo zajedničkog slavlja s navijačima s obzirom na to da je Španjolska u finalnoj utakmici došla do trofeja u raspucavanju s 11 metara, nakon 0:0 po završetku 90 minuta i produžetaka.