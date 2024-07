Dalića čekaju promjene, a veliki igrač i trener istupio: ‘Urazumimo se, nije bio smak svijeta’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Za manje od dva mjeseca hrvatska nogometna reprezentacija imati će nove ispite. U ligi nacija. Hoće li „Vatreni” biti u novom ruhu, pomlađeni i osvježeni? Ili će Zlatko Dalić nastaviti s osloncem na starije igrače? Eto, to je pitanje koje najviše proganja navijače hrvatske reprezentacije.

U razgovoru sa Zoranom Vulićem osjećamo da razumije u kojoj se situaciji našao naš izbornik:

“Ja ne želim ocjenjivati našeg najuspješnijeg trenera ikada, niti ga mislim kritizirati. Zna što radi. Ali i on kao i svi treneri svijeta ovisi o svojim igračima. Tu je bitan instinkt, osjetiti što tko može dati. Znam što ljudi pričaju i nisu u krivu. No, ako ćemo pravo, na Euru nismo imali raspoloženog pojedinca. Evo, recite mi tko je iskakao po doprinosu”.

Veli Vulić nadalje da se nikoga ne treba rješavati. Ali, da se konkurencija u momčadi ipak mora malo zaoštriti:

“Potrebna je svježina. Pritom, mora se gledati i na duže staze. Zna se što nam je bitno. Usput, pametno je malo smanjiti očekivanja. Hrvatska se mora pojavljivati na velikim natjecanjima, uz redovita pojavljivanja uvijek će biti pravih iskoraka. Ali, urazumimo se, ne možemo na svakom velikom natjecanju do polufinala. A nama je sve osim polufinala postao – neuspjeh. Ne može to baš tako”.

Spominje naš sugovornik i činjenicu da se osim Španjolske nitko na Euru nije pokazao baš u raskošnom svjetlu. “Mnogi, mnogi i od nas veći su igrali negdje poput nas. Pritom, nismo imali sreće, to je evidentno. Da nismo bili pravi jest očito. Ali, da smo prošli dalje moglo je sve drugačije izgledati. Pa, nisu Francuzi ni Englezi igrali išta bolje od nas”.

Na kraju Vulić zaključuje:









“Ma gledajte, nogomet više nije kao prije, niti su u prenatrpanim kalendaru moguće dugačke pripreme i uigravanja i vježbanja rezervnih varijanti. Treneri čine ono što mogu i to u datom trenutku. Sigurno se nekad treba prilagoditi i suparniku. Kod nas se uvođenje tih mlađih snaga dosad pokazivalo plodonosnim. Možda je to sada nedostajalo, ali budućnost je pravi trenutak. Evo ta Liga nacija. Ona mora biti shvaćena kao priprema za kvalifikacija za SP u Americi 2026. godine. Tu nam leži nada”.

Inače. Zlatko Dalić ima ugovor sa Savezom do sredine 2026. godine, zapravo do kraja svjetske smotre na sjevernoameričkom kontinentu. Za koju će se Hrvatska, vjerujemo, plasirati. Tako to ide, izbornici potpisuju ugovore po ciklusima, treneri po sezonama.

No, prije kvalifikacija za svjetsku smotru za dvije godine našu reprezentaciju čeka Liga nacija. Koja je po ugovoru njegova pretposljednja misija, a ne bi voljeli da bude posljednja. Jer, to bi značilo da smo u A skupini Lige nacija, s Portugalom, Poljskom i Škotskom krahirali.









Na što mislimo? Nakon nezadovoljavajućeg nastupa na Euru Liga nacija neće služiti samo kao utjeha, niti će zacijelo imati rezultatski imperativ. Barem si mi to utvaramo. Liga nacija trebala bi biti ultimativno nekakva prijelazna faze u osvježavanju reprezentacije, proširenju kadra, odstranjivanju postarijih igrača i uvođenju mlađih snaga.

Sigurni smo da je toga svjestan i Zlatko Dalić. Ako se i Modrić ne oprosti od reprezentacije neka bude tu i dalje, ali s minutažom poput one u Madridu, neka podučava neke nove talente, pomaže im u sazrijevanju. Sve kako bi kvalifikacije „Vatreni” dočekali u punokrvnijem izdanju nego tijekom prošlih kvalifikacija i sada na ovome Euru kada smo unatoč optimizmu prizemljeni na zemlju.

Zašto smo rekli maloprije da „si utvaramo” kako reprezentacija u Ligi nacija neće imati rezultatski imperativ. Pa, u prošlom istom natjecanju Hrvatska je došla na završni turnir, bila i u finalu sa Španjolskom što je ocijenjeno kao veliki uspjeh.

Sada s akcijom pomlađivanja reprezentacije uspjeh bi mogao izostati. No, kakvi smo već, mnogi će to shvatiti kao daljnje urušavanje Dalića, te ga neće poštedjeti kritika. Ljudi uvijek gledaju aktualno stanje, ne zanima ih što će biti za mjesec ili dva, ili za godinu ili dvije.

A prvi i osnovni zadatak naše reprezentacije mora biti prioritetni, ma imperativni nastup na svjetskoj smotri 2026. godine. Prvo, od tih novaca Savez živi, drugo navikli smo na redovito sudjelovanje na velikim natjecanjima, treće i najvažnije – mi smo se svi skupa sami stavili u poziciju da mislimo da će nam nogomet zamrijeti ako ne odemo na jedno veliko natjecanje.

“Sve je to zato što smo naviknuli hrvatski narod da smo mi ti, da smo na svakom svjetskom i europskom prvenstvu. Pa pogledajte Talijane i Engleze, druge reprezentacije. Njih ne bude na velikom natjecanju i ne stvara se tolika panika ako se ne plasiraju. A kod nas je smak svijeta odmah. Ima nas 3,5 milijuna, moramo biti sretni što smo napravili i što smo imali ovakve generacije. Hoćemo li ih imati u budućnosti, to će vrijeme pokazati”, kaže Zoran Vulić.

“Imali smo najprije generaciju s Bobanom, Prosinečkim i Asanovićem, pa su poslije došli Rapaić i Pršo, pa sad ova s Modrićem, malim Pašalićem, Brozovićem, Kovačićem i Perišićem te ranije Mandžukićem. Trenutno moramo biti sretni što imamo ovakve igrače koji igraju u najjačim ligama, momčadima koje su među prve četiri. Ne da moramo biti sretni, nego prezadovoljni. Stalno potenciramo neku negativu i to mi se nikako ne sviđa. Ima nas 3,5 milijuna, to je jednom moramo staviti u glavu, nemamo nijedan nacionalni stadion i onda se busamo u prsa”, završio je na kraju Vulić.