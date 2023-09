Dalić žestoko poručio kritičarima: ‘Ja donosim odluke, neću se uvlačiti u te igre s Livajom’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prvi su izazovi nakon lipanjske Lige nacija. Na Rujevicu stiže Latvija, zatim vatreni lete u Aremeniju. Cilj je jasan, Hrvatska ide po dvije pobjede.

Izbornik je izašao pred novinare u hotelu Double Tree by Hilton kako bi najavio spomenute susrete. Pitanja je bilo puno, a neizostavna tema bio je Marko Livaja.

“Nakon medalje u Rotterdamu slijede novi izazovi, pred nama su dvije utakmice koje bi po papiru trebale biti lagane, ali ne smijemo tako misliti. Moramo biti ozbiljni, ići korak po korak, moramo se dobro pripremiti, Ne bih htio da olako shvatimo protivnike, potrebni su nam bodovi za Euro. Svaki je bod važan… ”





Jasan odgovor

Komentirao je Livaju: “Rekao sam sve u priopćenju. Neću tu temu širiti, mora voditi brigu o svemu. Neću ulaziti u nikakve igre, donosim odluke i iza njih čvrsto stojim. Sve ostalo su igre, a mene ne zanimaju igre.”

Brozovićeve igre u Saudijskoj Arabiji: “Svi smo skeptici prema toj ligi i kraju, prema kvaliteti. Ja sam tamo bio prije deset godina, tada je možda bio problem kvalitete, ali sada moramo pratiti tu ligu jer su vrhunski igrači tamo. Brozović ima 5-6 utakmica možda jačih nego u Italiji, a za njega je i tako neupitno da će svoje dati i istrčati. Ne očekujem da će zato imalo biti lošiji ili bolji.”

Situacija oko Modrića nije bajna: “Zadnji je dvoboj igrao od prve minute, imaju puno igrača i utakmica, roster je veliki kao i u Manchester Cityju… Trener mora slagati postavu, Luka će imati minutažu, izborio se, kroz svoj rad dobit će svoje mjesto. Opet će biti glavni igrač Reala.”

Kapetan ostaje među vatrenima: “Mislim da bi trebalo objaviti da je prestao igrati. U lipnju smo sve dogovorili, nas smo dvojica to proslavili. Luka je za nas velika snaga, ima veliki motiv nastaviti da vodi Hrvatsku na Euru. Moramo biti spretni što je tu, kao i Perišić, Brozović, Vida… Ne igraju samo zbog starih zasluga nego su i dalje najkvalitetniji. Hvala Luki što je i dalje s nama. Nema kalkulacija, bit će maksimalno unutra.

“Najviše bih volio da damo šansu svima, da svi podnesu isti teret. To bi bilo najrealnije, najoptimalnije. Nećemo puno miksati jer moramo biti ozbiljni u radu i pripremi sastava. Volio bih rasporediti teret…”

Transferi Vatrenih: “O prijelaznom roku s igračima ne razgovaram. Znaju da imaju moju podršku što god odluče i to je jako važno. Svi su otišli na bolje, drago mi je da je Sosa otišao u Ajax jer on je malo stagnirao i sada ga očekujem boljega, svježijega i sretnije. Gvardiol i Kovačić su otišli u City, Kovačić je postao najbolji igrač Manchester Citya. Trener kao Pep Guardiola ga je prepoznao, neovisno o našim lokalnim sumnjama u njega. Koje su to gluposti…. Livaković je morao otići da ne ostane vječni golman Dinama.”









Zaključio je s Latvijom: “Jedina zamka je da ih shvatimo olako. To dosad nije,bio problem, ali moram to naglasiti jer želimo tri boda, punu Rujevicu, korektno navijanje i podršku. Onda ćemo biti pravi. Igrali smo u Rijeci s Ciprom i Maltom, mučili smo se, bilo je teško.”