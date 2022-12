DALIĆ ŽALI ZBOG PRIJATELJA, ČULI SU SE USRED NOĆI: ‘Puno mi je pomogao u karijeri…’

Zlatko Dalić je na klupi Hrvatske ostvario novi uspjeh. Plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva u Katru u zahtjevnoj grupi spada u takvu kategoriju, a u situaciji u kojoj uspjeha nema, često ‘visi’ i posao na klupi, što se pokazuje i na ovom velikom natjecanju.

Na svojoj koži to je osjetio Roberto Martinez, koji je poslije remija protiv Vatrenih i oproštaja od SP-a objavio da odlazi s klupe belgijske reprezentacije. Španjolski trener je u razdoblju koje je trajalo od 2016. imao puno zapaženih rezultata na klupi Belgijaca. Najviše se pamti treće mjesto sa SP-a 2018. u Rusiji, a kako se pokazalo, utakmica protiv Hrvatske u Katru bila je posljednja s reprezentacijom s kojom je ostavio trag.

‘Svemu dođe kraj’

Razgovarajući za Hrvatski radio, Dalić je kazao da je s Martinezom bio u kontaktu u noćnim satima, opisujući što se zbivalo. “Roberto Martinez je sjajan trener, veliki gospodin koji mi je pomogao u karijeri. Čuli smo se mi sinoć, ustvari jutros oko dva-tri sata. Poslao sam mu poruku, a on meni. Zahvalio sam mu”, rekao je hrvatski izbornik.

“Žao mi je što je otišao, napravio je sjajne stvari. Pet godina bio je prvi na Fifinoj ljestvici s Belgijom. To je tako u nogometu, svemu dođe kraj, a tako i ta njegova era u Belgiji s kojom je bio brončani, a prvi na Fifinoj ljestvici. Napravio je zlatnu generaciju. To je tako, život ide dalje”, opisao je Dalić.

U razgovoru za Hrvatski radio, Dalić je bacio i pogled prema susretu s Japanom u osmini finala.

“Ako netko pobijedi i Njemačku i Španjolsku, a pritom gubi i uspije se vratiti, to pokazuje samo ono što znamo o njihovoj disciplini, dosljednosti i ambiciji. Nikad ne odustaju, to je zaista teška reprezentacija s posebnim načinom igre. Svi su iza lopte, stoje s 10 igrača, brane se u uskom, plitkom bloku i onda brzo otvaraju igru s puno igrača, tako kažnjavaju protivnike”, opisao je hrvatski izbornik japansku snagu koja je došla do izražaja protiv Nijemaca i Španjolaca u prvom krugu.

Dalić je istaknuo da je Hrvatska svjesna japanske snage, dodajući da neće biti euforije ili opuštanja dok se čeka nastavak puta na SP-u.